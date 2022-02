Carte scolaire : élus, employés et habitants mobilisés contre deux fermetures de classes au Poinçonnet

Quatre jours seulement après l'annonce de la carte scolaire de la rentrée 2022/2023 dans l'Indre, une quarantaine de Poinçonnois se sont mobilisés ce mardi 1er février pour protester contre ce projet. Sur les sept fermetures de classes annoncées dans le département, deux concernent des écoles de la commune.

Une "double peine" injustifiée

Actuellement, les groupes scolaires François Rabelais et Jacques Prévert accueillent respectivement 167 et 168 élèves dans huit classes chacune. Une organisation qui pourrait bien changer à la rentrée de septembre : la carte scolaire prévoit la fermeture d'une classe de maternelle à Rabelais, une de primaire à Prévert, face à la baisse d'effectifs des élèves.

Pour l'année scolaire 2022/2023, cette baisse se chiffre à environ 25 élèves. "Dont une vingtaine pour Rabelais", précise la maire du Poinçonnet, qui reconnaît qu'il semble difficile de sauver cette classe. "Mais ce qui a du mal à passer, c'est l'annonce d'une autre fermeture, alors qu'il y aura seulement 8 ou 9 élèves en moins". Une incompréhension partagée par l'association des parents d'élèves, les employés municipaux et les habitants de la commune, mobilisés eux aussi ce mardi matin.

Ces fermetures veulent dire plus de doubles niveaux, et une perte de confort pour les enfants et les enseignants - Nathalie Goupil, présidente de l'Association poinçonnoise des parents d'élèves

Tous dénoncent une "double peine" pour la commune.

Une classe da maternelle du groupe scolaire Rabelais, et une de primaire à Jacques Prévert sont menacées de fermeture. © Radio France - Marie Dorcet

Une classe déjà menacée l'année dernière

Elus, employés et habitants ont bon espoir de pouvoir sauver au moins l'une des deux classes, surtout que cela s'est déjà produit pour la rentrée dernière : une classe du groupe scolaire Rabelais était menacée de fermeture, mais a été sauvée in extremis après recomptage.

La maire explique notamment que "tous les ans, au printemps, il y a un mouvement de cadres qui viennent s'installer au Poinçonnet, ce qui fait de nouveaux enfants à scolariser". Elle compte sur ces arrivées pour que la carte scolaire soit revue, ainsi que sur la création de logements au sein de la commune : 70 lots dont dix logements sociaux, et 54 autres logements sociaux, courant 2022. "On est un territoire attractif, et on espère que cela va permettre de compenser la faiblesse que l'on a depuis quelques années."

Cette mobilisation est la première d'une longue série, prévoient les manifestants. Danielle Dupré-Ségot, la maire, a déjà écrit une lettre au DASEN, jointe aux députés et sénateurs, et prévoit d'en envoyer une au Ministre de l'Education Nationale. La présidente de l'APPE prévoit, elle, de solliciter une réunion avec le DASEN.

Une pétition est également en ligne.