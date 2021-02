Carte scolaire en Ardèche : seize fermetures de classes la rentrée prochaine

Malgré une baisse du nombre d'élèves pour la rentrée prochaine, l'Ardèche ne perd pas de postes d'enseignants. Elle n'en gagne pas non plus. À moyen constant, la direction académique doit donc fermer 16 classes pour ouvrir 16 autres postes à d'autres endroits.

La direction académique de l'Ardèche présentait ce jeudi soir la carte scolaire pour la rentrée de septembre de 2021. Malgré une baisse du nombre d'élèves, 198 en moins, il n'y a pas de suppression de poste, ni de création.

Avec des moyens constants, la direction académique doit quand même fermer des classes pour en ouvrir d'autres ailleurs. Il y aura seize fermetures en tout, une par école listée ci-dessous.

Les classes en maternelle : école Le Pont à Aubenas, Charmes-sur-Rhône, école Le Provence à Guilherand-Granges, école Astier au Teil et école Saint-Exupéry à Tournon.

Les classes en élémentaire : école Malleval à Annonay, école Centre Cassin à Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Dunières-sur-Eyrieux, école Centre au Teil, Les Vans et Vallon-Pont-d'Arc.

S'ajoute l'ouverture à l'école primaire de Colombier-le-Vieux, Villevocance et Talencieux. L'école de Borée, où 4 élèves étaient scolarisés ferme ses portes.

Des comptages auront lieu dans sept écoles à la rentrée pour savoir si une classe ferme. Il s'agit des écoles de Coux, de Jaujac, de Lagorce, de Désaignes, de Saint-Vincent-de-Barrès, de Saint-Agrève et de Vernoux.

Le point sur les ouvertures

En face, le directeur académique promet l'ouverture des seize autres postes. Quinze permettront l'ouverture d'une classe dans les écoles listées ci-dessous.

Les classes en maternelle : Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, l'école Ripaille à Annonay, Davézieux, Le Cheylard, l'école Jacques-Prévert à Tournon et une classe réservée aux enfants autistes à l'école René-Cassin à Privas.

Les classes en élémentaire : Saint-Jean-de-Muzols, Vals-les-Bains et à l'école Les Lurettes à Tournon-sur-Rhône.

S'ajoutent les ouvertures à l'école primaire de Baix, de Lablachère, de Meyras, de Rompon, de Saint-Martin-d'Ardèche et à l'école Clothilde Abozit de Privas.

Un poste est créé pour accueillir un délégué départemental chargé de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Un référent autiste pour le département va aussi être désigné. Un recomptage des élèves sera aussi effectué dans deux écoles pour une éventuelle ouverture, à l'école élémentaire de Flaviac et celle de Chomérac.

Moins de 26 élèves par classe en moyenne

Pour cette carte scolaire, le directeur académique de l' Ardèche se fixe pour objectif moins de 26 élèves par classe en moyenne. Des classes de grande section, de CP et de CE1 continueront d'être dédoublées dans les zones d’éducation prioritaire. Les effectifs dans les classes de CP seront allégés aux écoles Le Pont et Les oliviers à Aubenas, aux écoles Frayol et du centre au Teil et à l'école Clothilde Abozite à Privas.

Le SNUIPP de l'Ardèche, le syndicat des enseignants, aimerait lui que les postes récupérés servent à embaucher des enseignants spécialisés, qui peuvent aider des élèves en difficulté dans plusieurs écoles. Il dénonce aussi l'absence de l'école dans le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par l’État, un manque de "courage budgétaire".