Carte scolaire en Ardèche : colère de parents d'élèves à Tournon-sur-Rhône

Une pétition a été lancée et des actions sont prévues dans les prochains jours

La carte scolaire qui se prépare en Ardèche fait des remous. Après les parents d'élèves de Désaignes, ce sont ceux de Tournon-sur-Rhône qui lancent une pétition . En cause : le projet de fermeture de deux classes de maternelle, l'une à la maternelle Kergomard, l'autre à la maternelle Prévert. Les parents sont soutenus par ceux des écoles primaires des Luettes et Vincent d'Indy qui se trouvent dans le même secteur. Ils aimeraient que les difficultés de beaucoup de familles défavorisées soient prises en compte dans la décision.

30 élèves par classe

A la maternelle Kergomard, c'est une classe accueillant les moins de 3 ans qui ferme car il n'y a pas assez d'enfants inscrits. A Prévert, une classe de grande section et cours préparatoire serait pérennisée à l'école primaire Vincent d'Indy. Mais la maternelle va se retrouver avec seulement deux classes pour 60 enfants scolarisés. "Il n'y aura plus d'accueil des tout petits à Tournon" souligne Vincent Bosc le porte-parole des parents "et des classes à 30 élèves dans des quartiers défavorisés, ce n'est pas juste".

Les parents envisagent des actions avant lundi, le 30 janvier, jour de la réunion de calage de la carte scolaire. L'inspection d'académie doit rendre huit postes sur le département de l'Ardèche confirme le syndicat Snu-ipp.