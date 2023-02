Carte scolaire en Corrèze : 15 fermetures de classes envisagées, colère des syndicats

C'est non et c'est unanime. Ce jeudi tous les syndicats d'enseignants de la Corrèze ont voté contre la proposition de carte scolaire pour la rentrée prochaine, qui prévoit 15 fermetures de classes pour 8 ouvertures, ce qui correspond bien au final aux 7 suppressions de postes imposées par le gouvernement au département. Un coup de massue pour les écoles et les parents d'élèves concernés. Une nouvelle réunion est prévue le 20 février, au retour des vacances, pour en rediscuter mais il sera difficile de faire évoluer les choses dans un contexte très contraint.

Karine Rossander, l'une des responsables du SNUIPP en Corrèze, ne conteste pas la baisse d'effectif globale, mais selon elle c'est trop diffus sur le territoire pour justifier les fermetures. Elle estime également "qu'on aurait pu profiter de cette baisse d'effectif pour améliorer les conditions de travail des élèves : travailler en petits groupes, favoriser le travail en équipe. Quand il y a moins d'enfants, on est plus disponible pour ses élèves et pour échanger entre collègues. On aurait pu profiter de cette baisse pour améliorer les conditions de travail de tout le monde."

Les fermetures de classes envisagées en Corrèze

Brignac

Varetz

Ecole élémentaire Jules Vallès, Brive (REP+)

Fusion écoles maternelle et élémentaire Henri Sautet, Brive

Ecole élémentaire Grande Borie, Malemort

Ladignac

Ecole élémentaire Laguenne

Fusion écoles élémentaire et maternelle Clément Chausson, Tulle

RPIC Rilhac-Xaintrie

Arnac Pompadour

Vigeois

RPI Masseret-Salon

Chamberet

Ecole maternelle Egletons Madesclaire

Lapleau

Rosiers d’Egletons

Les ouvertures de classes envisagées en Corrèze

Ecole maternelle Objat

Ecole maternelle Jules Vallès, Brive (REP+)

Ecole maternelle et école élémentaire Jules Ferry, Malemort (fusion avec création d'un poste)

Saint-Germain-les-Vergnes (consolidation)

RPI Meilhards-La Porcherie (consolidation)

Ecole maternelle Meymac (consolidation d'un demi-poste)

Montaignac (consolidation)

Décharges de direction (+ 0,75)

Coordination PIAL Argentat (+0,25)

Création ½ poste enseignant référent