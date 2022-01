Le projet de carte scolaire a été dévoilé ce vendredi en Corrèze. Pour l'heure, selon le Snuipp, il est question de fermer 13 classes et d'en ouvrir 6 à la prochaine rentrée. Une répartition alors que le département, comme la Haute-Vienne et la Creuse ne va bénéficier d'aucun poste supplémentaire.

Carte scolaire en Corrèze : les ouvertures et les fermetures actées pour la prochaine rentrée

A Bort-les Orgues, la forte mobilisation pour sauver la classe de maternelle est partiellement entendue. Si la fermeture est actée pour le moment, elle pourrait être revue à l'approche de la rentrée en fonction des effectifs explique la co-secrétaire départemantale du principal syndicat enseignant dans le 1er degré, Karine Rossander. Le Snuipp, qui comme FO et le Snalc, a voté contre le projet de carte scolaire présenté ce vendredi matin par le Dasen (abstention de l'Unsa et de la CFDT).

Une carte scolaire construite alors que les effectifs sont en baisse, que l'Académie de Limoges ne va bénéficier d'aucun poste supplémentaire mais qu'il y a des impératifs ministériels à assurer, comme le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire, ou encore le plafonnement à 24 élèves par classe pour les grandes sections, les CP et les CE1. A cela se rajoute l'augmentation des heures de décharge pour les directeurs d'école. Cela représente l'équivalent de deux postes et demi en Corrèze pour la prochaine rentrée.

Une carte qui ne tient pas compte de tous les publics

Le projet de carte scolaire prévoit donc 13 fermetures de classes et 7 ouvertures, selon le Snuipp. Parfois il n'y pas débat, reconnaît le syndicat. Comme à Hautefage, où la classe unique ferme faute d'élèves. Plus discutable, en revanche, selon la co-secrétaire du Snuipp, Karine Roassander, la fermeture d'une classe de maternelle à l'école Jean de la Fontaine, dans le quartier des Chapélies, à Brive : "C'est école orpheline de la ZEP, sortie lors de la redéfinition de la carte de l'éducation prioritaire. Mais dont les enfants restent dans les critères qui pourraient leur permettre d'être en ZEP. Une fermeture fera gonfler les effectifs et ne permettra pas le suivi auquel ils auraient droit".

Terminée aussi la classe Ulis de l'école Turgot à Tulle. Ce dispositif permet aux enfants en situation de handicap de travailler avec un enseignant spécialisé et des temps d'inclusion dans l'école ordinaire. "En fermant une Ulis, on condamne les enfants, qui pourraient en bénéficier, à être scolarisés en milieu ordinaire avec un AESH. On sait que ce sera de moindre qualité, malgré toute la bonne volonté des enseignants des classes ordinaires", rajoute Karine Rossander.

Cette dernière redoute aussi que "ces orientations" empêchent, dans certaines écoles, de scolariser les enfants de moins de 3 ans : "Dans les milieux les plus isolés, ou les plus en difficultés socio-économiques, ces enfants là ce sont des enfants pour qui une scolarisation précoce est bénéfique. Et là ils n'en bénéficieront pas."

Ce projet de carte scolaire doit être présenté lors d'un Conseil Départemental de l'Education National le 8 févier.

Fermetures de classes

Ecole primaire de Meyssac

Ecole primaire de Turenne

Ecole élémentaire Lucie Aubrac à Brive (redéployé à l'école élémentaire Marie Curie à Brive)

Ecole maternelle Jean de la Fontaine à Brive

Ecole élémentaire Roger Gouffault à Brive (réexamen à la rentrée)

Ecole La Grande Borie à Malemort

Ecole de Saint-Solve (classe unique rapatriée à Vignols)

Ecole d'Hautefage (classe unique)

Ecole primaire de Cornil

Ecole de Saint-Hilaire-Peyroux

Ecole maternelle de Bort-les-Orgues

Ecole primaire de Corrèze

Classe Ulis - l'école Turgot à Tulle

Ouvertures de classes

Ecole maternelle d'Allassac (transformation d'un 1/2 pose en poste complet)

Ecole élémentaire Bouquet

Ecole de Queyssac-les-Vignes

Ecole Joliot Curie à Tulle

Ecole de Chameyrat

Un demi poste à l'école de Perpezac-le-Noir

Un 1/2 poste ou 1/4 de poste de coordinateur sur le territoire éducatif rural de Xaintrie

A noter, la fusion des 2 écoles d'Arnac-Pompadour.