Chanteix, France

C'est pour continuer à entendre ces nombreux cris d'enfants à la sortie de l'école de Chanteix que les parents ont déployé des draps blancs avec des inscriptions en lettres noires et rouges un peu partout dans le bourg. "Classe supprimée = enfants sacrifiés = Chanteix en danger", "Nous ne sommes pas des chiffres", "Sauvons notre école, oui aux deux classes", "Une classe en moins = village en danger".

Banderole devant l'école de Chanteix © Radio France - Nicolas Blanzat

Ces parents sont mobilisés contre la possible fermeture d'une des deux classes de l'école communale à la rentrée de septembre 2018. Car elle serait, selon eux, menacée suite à l'annonce de la carte scolaire pour la rentrée prochaine. Sur France Bleu Limousin il y a une semaine, le recteur a annoncé qu'elle prévoit globalement la suppression de sept postes dans le second degré et aucun en primaire malgré la perte de 1.000 élèves. Sauf qu'il y aura des ajustements entre les départements du Limousin, et la Corrèze verra des classes fermer car elle perd à elle seule 500 élèves.

La mobilisation s'affiche sur les murs des maisons de Chanteix © Radio France - Nicolas Blanzat

"Nos enfants sont autant prioritaires qu'en ZEP ou REP"

A la sortie de l'école, Léa, en CE2, explique spontanément beaucoup aimer l'école "parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde." Il y a précisément trente-et-un enfants inscrits pour deux classes, le seuil est à trente pour les conserver. Or, il n'y aurait plus que vingt-huit élèves à la rentrée prochaine d'où la grande inquiétude des parents comme Aurore Lascaux. "Nos enfants sont autant prioritaires que des classes ZEP ou REP, où on préconise douze enfants par classe. On défend notre école rurale." Car, au delà de la classe, c'est carrément l'école qui est en danger si le projet aboutit poursuit Hélène, une autre maman. "Les élèves en grande section devront aller à Saint-Mexant ce qui fait que l'effectif ici passera à vingt-quatre. Sur cinq niveaux dans une seule classe, ça ne sera pas viable. Plein de parents nous ont déjà dit que, dans ces conditions, ils enlèveront leurs enfants pour qu'ils ne soient pas dans une classe unique. Ce qui mènera forcément à la fermeture de l'école à court terme..."

Dans le bourg de Chanteix, les messages sont inratables © Radio France - Nicolas Blanzat

Cela a évidemment le don de rendre tout rouge Jean Mouzat, "l'école c'est le poumon d'une collectivité" s'agace le maire communiste de Chanteix. "Il y en a marre de ces gens qui font des grands discours sur la ruralité, mais il ne faut pas que ça reste que des mots." L'inspection académique ne commente pas, elle fera des annonces mercredi 24 janvier après le comité technique départemental.