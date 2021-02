Carte scolaire en Côte-d'Or : la liste des communes qui perdent ou qui gagnent une classe.

La prochaine carte scolaire de la Côte-d'Or a été dévoilée ce vendredi 5 février 2021. L'Inspection d'académie annonce "41 fermetures de classes pour 36 ouvertures sont envisagées à la rentrée 2021."

L'inspection prévoit 701 élèves en moins dans tout le département mais l'Académie de Dijon gagne trois enseignants en plus à la rentrée."

L'objectif de l'administration est de maintenir un taux d'encadrement moyen d'un peu moins de 22 élèves par classe. Hors éducation prioritaire, on plafonne les classes à 24 élèves dans 9 écoles sur 10 pour les grandes sections de maternelle, les CP et CE1. "Mais chez les cours moyens il peut y avoir de grandes disparités avec des classes de 27 à 30 élèves" tempere le syndicat enseignant SNUIPP21

L'Inspection d'Académie assure que les derniers arbitrages ont pu permettre 29 fermetures de classes sur la liste initialement envisagée.

Voici la liste des communes concernées:

Legende des sigles utilisés - Académie de Dijon

Communes de A à C © Radio France - Académie de Dijon

Communes de D à M - Académie de Dijon

Communes de M à S - Académie de Dijon

Communes de T à V - Académie de Dijon

Bien sûr, comme chaque année, il pourra y avoir des recomptages au mois de juin et quelques jours avant la rentrée de septembre et des ajustements si une fermeture n'est plus justifiée ou si une ouverture de classe supplémentaire s'impose.