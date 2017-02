Carte scolaire : en Côte-d'Or elle passe finalement à 40 ouvertures et 38 fermetures définitives

La carte scolaire continue de se dessiner en Côte d'Or. Ce n'était qu'un pré-projet la semaine dernière, c'est la version définitive cette fois qui a été présentée aux enseignants et aux parents d'élèves ce mardi au rectorat.

De 39 ouvertures et 39 fermetures définitives, les enseignants et les parents d'élèves ont obtenu finalement 40 ouvertures et plus que 38 fermetures. Ce mardi 7 février, en réunion de négociation, les syndicats ont obtenu 4 victoires sur la carte scolaire de l'année prochaine. Les classes de l'école des Monts de Vignes et celle de l'école des capucines à Baigneux les Juifs sont sauvées. A Gissey sur Ouche, la fermeture définitive devient provisoire et se négociera en juin. Et à Chatillon-sur-Seine, une classe va ouvrir à l'école Marmont.

"D'autres écoles auraient nécessité des ouvertures de classes"

Déjà pas mal mais encore pas suffisant pour Stéphane Guinot, du SNUIPP-FSU : "On s'est battu pour obtenir une ouverture à Champollion par exemple à Dijon, on ne l'a pas eu. D'autres écoles auraient nécessité des ouvertures, à Longeault par exemple. Avec cette carte scolaire, la rentrée 2017 s'annonce difficile." Le constat est moins sombre pour l'UNSA qui se réjouit de quelques avancées mais qui regrette aussi "un dialogue difficile" avec l'académie.

La négociation a donc été rude entre les enseignants, les parents d'élèves et le rectorat. Et pourtant Evelyne Greusard, l'inspectrice académique, la Côte d'Or n'était déjà pas à plaindre ! On est loin d'avoir des classes à 30 élèves comme c'est le cas ailleurs : "Ah non c'est sûr qu'on est pas le département où les classes sont les plus surchargées. Depuis 2013, nous avons perdu 1 654 élèves mais nous avons obtenu 5 postes en plus en 5 ans."

Des fermetures pour redéployer ailleurs

Surtout que pour l'inspectrice académique, ces 38 fermetures vont permettre de créer des postes dans le dispositif "plus de maîtres que de classe" sortes d'outils de soutien pour les CP principalement qui ont des difficultés en lecture et en mathématiques. 30 postes ont été créés depuis 2013. Les postes seront aussi redéployés pour la scolarisation des enfants de moins de 3 ans (19 postes créés) et pour les enfants handicapés (5 postes).