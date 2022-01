Quelles sont les écoles qui vont perdre une classe ? quelles ont celles qui peuvent en gagner ? Rectorat et Inspection d'Académie sont en train de tracer les grandes lignes de la carte scolaire 2022 et promettent de maintenir un maximum de postes alors que le nombre d'élèves est en baisse.

Carte scolaire en Côte-d'Or : la promesse de 24 élèves maximum en maternelle, CP et CE1

C'est toujours un moment électrique de l'année. Pour l'administration qui projette les grandes lignes de la rentrée de septembre 2022, pour les communes qui redoutent de voir une classe de leur école fermer et pour les parents d'élèves qui dénoncent des classes trop chargées. Nous sommes en pleine définition de la prochaine carte scolaire et chacun fournit ses arguments pour ne pas perdre de poste d'enseignants dans son école, son collège ou son lycée.

24 élèves maximum par classe pour les plus jeunes

Le Rectorat de Dijon assure qu'il limite la casse : "Alors qu’une forte baisse démographique est attendue dans l’académie (-2 207 élèves ; -1,8%), le budget reste constant, avec des taux d’encadrement qui continuent à augmenter dans les 4 départements : le taux académique est ainsi prévu avec une moyenne de 6,35 professeurs pour 100 élèves (il est actuellement de 6,24), nettement supérieur au taux national de 5,94" précise l'administration.

Le Rectorat se donne comme priorités :

De finaliser le plafonnement des classes à 24 élèves en grande section maternelle, en CP et en CE1

De poursuivre le dédoublement des classes de grande section maternelle en éducation prioritaire

D’accompagner la diversité des territoires, avec une attention particulière pour la ruralité (pas de fermeture d’école sans l’accord du maire).

Des professeurs des écoles en plus pour la Côte-d'Or

Il y aura bien sur des fermetures de classes en Côte-d'Or, au gré de la variation des effectifs. La menace pèse par exemple sur les écoles maternelles de Baigneux-les-Juifs ou Fleurey-Sur-Ouche, mais le Rectorat assure que dans l'ensemble le département restera gagnant. La Côte-d'Or va gagner 7 postes de professeurs des écoles, la Saône-et-Loire en gagne 3, alors que l'Yonne en perd 5 tout comme la Nièvre.

Les prévisions du Rectorat de Dijon pour les écoles primaires - Rectorat Dijon

Une baisse des effectifs dans nos collèges et lycées

Dans le secondaire, on reste confronté a une baisse du nombre d'élèves.

"L’académie de Dijon est toujours en déprise démographique ,elle fait partie des 3 académies qui perdent le plus d’élèves dans le second degré" déplore le Rectorat. "Après un recul de 1 671 élèves à la rentrée 2021 (-1,5 %), une baisse de 1 155 élèves est prévue (-1,1%). Pour autant, les moyens d’enseignement de l’académie seront constants pour la rentrée 2022 : la diminution de 70 emplois en moyens d’enseignement (-49 postes et -21 "équivalent temps plein" en heures supplémentaires) est entièrement compensée par l’apport de moyens d’enseignement supplémentaires d’enseignants stagiaires, dans le cadre de la réforme des recrutements. Les moyens de vie scolaire seront par ailleurs renforcés."

Ce sont donc des professeurs stagiaires qui vont compenser le départ de professeurs titulaires, mais pour autant l'administration considère qu'elle améliore la prise en charge des élèves fragiles ou en difficulté.

"Une priorité toujours portée à l’école inclusive afin de permettre à tous une scolarité épanouie :  consolidation de l’accompagnement des élèves handicapés tout au long de leur parcours dans les 96 PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés, constitués majoritairement en interdegrés) installés sur tous les territoires ; poursuite de la création d’ULIS supplémentaires (unlités localisées pour l'inclusion scolaire) , il y'en aura 4 en collège et 3 en lycée ; accompagnement spécifique des élèves allophones nouvellement arrivés et scolarisés hors dispositif" précise le Rectorat.