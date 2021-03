Carte scolaire en Creuse : pas de fermeture de classe à Aubusson et Saint-Alpinien

Selon le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, deux postes ont été obtenus et permettront d'éviter des fermetures de classes à Aubusson et sur le regroupement pédagogique intercommunal Saint-Alpinien, Saint-Maixant et Saint-Amand.