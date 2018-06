Périgueux, France

Il y a eu ce vendredi quelques ajustements sur la carte scolaire dans le premier degré.

Et cela après un conseil départemental de l'éducation nationale à Périgueux. La carte scolaire élaborée en février a été légèrement retouchée.

Avec un poste maintenu finalement à Beynac et Cazenac et un autre réouvert à Vézac pour un an, dans la perspective d'une restructuration du réseau scolaire local.

Des créations provisoires de poste aussi à Piégut Pluviers (RPI de Champniers et Reilhac/ Piégut Pluviers), mais aussi à Saint Paul La Roche (RPI Jumilhac le Grand/ Saint Paul la Roche), à Tamniès (RPI Marquay/ Tamniès), à Brantôme et à l'école élémentaire de Champcevinel.

Enfin le poste ne sera finalement pas supprimé à la maternelle du Lys à Périgueux. D'autres ajustements pourraient avoir lieu à la rentrée en fonction des effectifs constatés. Dans son communiqué, la direction des services départementaux de l'éducation nationale insiste sur le fait qu'il n'a pas été décidé de retrait de postes d'enseignants malgré les baisses importantes d'effectifs dans les écoles.

Même si des classes fermeront bien à la rentrée, ainsi que quelques écoles.