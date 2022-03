L'académie de Bordeaux prépare déjà la rentrée scolaire 2022 en Gironde. Elle annonce pour septembre, 42 créations de postes dans le premier degré, mais 664 élèves en moins. Dans les collèges et lycées, 32 nouveaux postes sont confirmés ainsi que l'arrivée de 457 élèves supplémentaires.

Carte scolaire en Gironde : découvrez les classes qui ouvrent et les classes qui ferment pour la rentrée 2022

Moins d'élèves dans le premier degré mais une augmentation des inscriptions dans les collèges et lycées, c'est ce que prévoit déjà l'académie de Bordeaux pour la rentrée 2022. En tout, 42 postes vont être créés d'ici septembre dans le premier degré. Cependant , une perte de 664 élèves est attendue dans le département. Pour ce qui est des mesures envisagées, l'allègement des classes de Grande section, CP, CE1 reste une priorité pour l'Académie de Bordeaux avec un objectif principal : un plafonnement à 24 élèves par classe dans tout le département.

80 ouvertures de classes potentielles pour la rentrée

Pour ce qui est des collèges et lycées, l'académie de Bordeaux confirme l'arrivée de 32 équivalents temps pleins et 457 élèves supplémentaires pour le mois de septembre. Le rectorat qui a en plus pour objectif d'ouvrir 80 nouvelles classes pour la rentrée 2022. Pour l'instant seul 57 ouvertures de classes sont confirmées.