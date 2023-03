Carte scolaire en Haute Saône : "On dépouille les petites communes, au profit des plus grandes structures !"

Le verdict est tombé pour la carte scolaire en Haute-Saône. Pas de miracle, les postes menacées sont "tombées". Le conseil départemental de l'éducation nationale de Haute-Saône (CDEN) a tranché.

ⓘ Publicité

La classe unique d'Errevet va bel et bien disparaitre. Le poste d'enseignant a été retiré, comme redouté par les parents.

La commune envisage un recours devant le tribunal administratif de Besançon, au motif que les effectifs permettraient un maintien de la classe, d'autant que l'école dispose des locaux et du péri scolaire. parfaitement équipés. "On a les effectifs, la population au village, les locaux. Et on nous ferme l'école", lâche le maire Jean Marconnot. Les parents continuent de brandir la promesse du ministre de l'éducation nationale, Pap Ndiyaye, qui s'était engagé à ne fermer aucune école sans l'aval du maire. Or ici, l'ensemble du conseil municipal soutient l'école du village.

"Nos voisins d'Héricourt, ça les arrange qu'on ferme des classes ici !"

A Couthenans, l'une des trois classes va également fermer. L'école compte aujourd'hui 51 élèves répartis sur trois niveaux : de la maternelle au primaire. La prévision d'effectif pour l'année prochaine est de 54 élèves. Les parents s'étaient fortement mobilisés, il y a deux semaines, pour maintenir cette troisième classe qui participe du dynamisme du village.

loading

"Nous sommes très déçus de n'avoir pas été entendus, malgré une pétition qui a réuni 800 signatures", dit Emilie Tribillon, maman d'élève. "Il y aura désormais deux classes de quatre niveaux chacune avec 29 et 25 élèves". Le maire de Couthenans, Jean-Pierre Jeanroy va plus loin. "On dépouille les petites communes, au profit des plus grosses structures. Je le dis haut et fort : nos voisins d'Héricourt, ça les arrange qu'on ferme des classes ici !"

loading

Une classe va également fermer à la maternelle Louise Michel d'Héricourt.

Au total, ce sont 23 postes d'enseignants qui sont supprimés en Haute-Saône. Pour 6 ouverture de classes. Pour la rentrée 2023, le département attend 18181 élèves dans le premier degré, soit 439 élèves de moins qu'en 2022. La direction des services départementaux de l'éducation nationale de Haute-Saône, explique que pour "prendre en compte la diversité du territoire rural du département, les effectifs par classe ont été allégés de 10 % depuis 2016".