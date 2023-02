Carte scolaire en Haute-Vienne : 3 classes épargnées in extremis

Sur les 28 fermetures prévues à la rentrée prochaine en Haute-Vienne, 3 classes sont finalement épargnées dans la version finale de la carte scolaire, validée ce vendredi à l'issue du Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN). Les 6 ouvertures prévues sont maintenues. Le CDEN avait une première fois été annulée mardi, en raison du boycott des syndicats enseignants, représentants de parents d'élèves et de certains élus qui devaient y siéger. Lors du CDEN de "repli", les décisions ont donc évolué, dans un contexte toutefois très contraint puisque le département de la Haute-Vienne doit rendre 11 postes à l'Education Nationale.

Arnac-la-Poste, Bellac et Châteauponsac obtiennent gain de cause

Le nord de la Haute-Vienne, particulièrement concerné par les risques de fermetures de classe, est finalement en partie épargné puis les postes sauvés concernent les écoles d'Arnac-la-Poste, Bellac et Châteauponsac. Comme chaque année, l'élaboration de la carte scolaire avait soulevé des contestations dans les communes concernées par des fermetures potentiel. Au-delà des mobilisations individuelles, la situation a aussi débouché cette fois-ci sur la création d'un collectif départemental, le Collectif des parents de la Haute-Vienne, pour défendre collectivement les intérêts des enfants et dénoncer les suppressions de postes.

Un nombre d'élève en baisse

De son côté, l'inspection d'académie justifie les suppressions de postes et fermetures de classe par "une démographie scolaire en baisse." Elle indique que le nombre d'élèves a diminué de 10% en Haute-Vienne entre 2015 et 2013, ce qui représente 3050 enfants de moins dans les écoles du département sur cette période. Pour la rentrée 2023 l'objectif affiché est de ne pas dépasser les 24 élèves dans les classes de grande section, CP et CE1, "partout où cela est possible." Dans les zones d'éducation prioritaire ces mêmes classes doivent être dédoublées ou allégées autant que possible.

6 ouvertures de classe en Haute-Vienne

Ecole élémentaire Les Bénédictins, Limoges

Ecole maternelle de Nexon

Ecole maternelle de St Gence

RPI Masléon-Saint Denis Des Murs

Ecole maternelle Jean Le Bail, Limoges (+1 classe dédoublée)

Ecole maternelle Marcel Proust, Limoges (+1 classe dédoublée)

La carte scolaire pour la rentrée 2023 prévoit également la création de six postes de brigade départementale de remplacement, la création d’un poste d’enseignant ressource « troubles du comportement » pour l'accompagnement de l’inclusion scolaire et la création d’une unité externalisée élémentaire autisme (sous réserve de la mobilisation de moyens par l’Agence Régionale de Santé).

25 fermetures de classes en Haute-Vienne