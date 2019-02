Carte scolaire en Haute-Vienne : l'inspectrice d'académie dit "écouter les acteurs jusqu'au bout"

Haute-Vienne - France

Le CDEN (comité départemental de l'éducation nationale) se réunit ce vendredi en Haute-Vienne. Objectif : valider la carte scolaire pour la rentrée de septembre 2019. Elle prévoit 8 classes supplémentaires dans les écoles primaires. Mais les 17 fermetures font évidemment grincer des dents dans les communes touchées, où le sentiment domine qu'on déshabille le rural pour assurer le dédoublement des CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire. "C'est bien plus compliqué que ça", expliquait à 8h15 Jacqueline Orlay, inspectrice d'académie de la Haute-Vienne. Elle répondait aux questions de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin.

"ça ne peut pas être mathématique !

"Le ressenti peut être tout à fait légitime", reconnait Jacqueline Orlay, "mais nous devons tout prendre en considération pour ajuster les moyens au plus près des besoins des élèves". Et "ça ne peut pas être mathématique", explique l'inspectrice d'académie. La preuve, explique-t-elle, "il y a des classes à 15-17 élèves et d'autres à 27-28". L'équation est compliquée, souligne-t-elle, avec environ 140 communes sur 200 qui ont des écoles, mais 40% sur l'agglo de Limoges, et une baisse de 1.000 élèves en quelques années.

"Expliquer, expliquer, expliquer...

Sa méthode ? "J'ai pour principe de dialoguer en permanence, et jusqu'au bout avec tous les acteurs", raconte Jacqueline Orlay, "on leur explique comment une carte se fait : _le constat en octobre, le prévisionnel en décembre, et les ajustement en juin, et encore en septembre_". Une approche globale, ajoute-t-elle : "il faut penser maillage du territoire, au projet pédagogique, à l'entente entre les communes, tout compte !"