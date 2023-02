Carte scolaire en Haute-Vienne : "On n'a pas connu de suppression de telle ampleur depuis 2012"

Les syndicats d'enseignants donnent à nouveau un zéro pointé au projet de carte scolaire pour la rentrée prochaine en Limousin. Ils s'étaient déjà prononcé contre la suppression de 11 postes en Haute-Vienne, 7 en Corrèze et 5 en Creuse, même si cette décision a tout de même fini par être actée définitivement ce mercredi. Dans la foulée, ils étaient consultés ce jeudi sur la proposition de répartition des postes à l'intérieur de chaque département. Sans surprise, ils ont aussi voté contre à l'unanimité.

ⓘ Publicité

"Une politique d'austérité"

En Haute-Vienne, la liste provisoire prévoit 28 fermetures de classes contre seulement 6 ouvertures. Parmi les perdants, il y a plusieurs écoles du nord du département, dont celle d'Arnac-la-Poste et la maternelle de Bessines-sur-Gartempe, où les parents se sont mobilisés ces dernières semaines. Des écoles de Limoges vont aussi perdre des classes. "C'est une carte scolaire extrêmement dure, honnêtement depuis 2012 on n'avait pas connu de suppression de telle ampleur" réagit Marie-Mélanie Dumas, du SNUIPP FSU en Haute Vienne.

La syndicaliste qui siège au Comité Social Académique se dit très inquiète et déterminée à défendre les écoles où des fermetures sont envisagées. Elle dénonce une situation tendue et un décalage entre les ambitions affichées par le gouvernement et les moyens octroyés. "C'est une politique d'austérité pour l'éducation nationale, ça va forcément compliquer la tâche des enseignants et surtout dégrader les conditions d'apprentissage des enfants."

Les fermetures de classes envisagées en Haute-Vienne

Ecole maternelle Ambazac

Ecole maternelle Giraudoux, Bellac

Ecole maternelle Bessines-sur-Gartempe

Ecole maternelle Saint-Priest-Taurion

Ecole primaire Arnac-la-poste

Ecole primaire Guy Monnerot BOISSEUIL

Ecole primaire BONNAC-LA-COTE

Ecole primaire Jules Ferry Chateauponsac

Ecole primaire Eyjeaux

Ecole primaire Antoine de Saint-Exupéry Isle

Ecole Elémentaire Application Condorcet, Limoges

Ecole primaire Edouard Herriot, Limoges

Ecole primaire Jean Macé, Limoges

Ecole primaire Jules Ferry, Limoges

Ecole primaire Landouge, Limoges

Ecole primaire Victor Hugo, Limoges

Ecole primaire Nexon

Ecole primaire Saint-Gence

Ecole primaire Saint-Jouvent

Ecole primaire Saint-Martin-le-Vieux

RPI Vaulry

RPI Chateauneuf-la-Foret

Ecole maternelle Le Vigenal, Limoges (suppression de dédoublement d'une classe en REP)

E.E.PU Les Homérides Limoges (-1 classe dédoublée)

E.E.PU Marcel Proust Limoges (-1 classe dédoublée)

E.E.PU René Blanchot Limoges (-1 classe dédoublée)

E.E.PU Joliot Curie Limoges

E.E.PU Marcel Madoumier Limoges

Les ouvertures de classes envisagées en Haute-Vienne

Ecole primaire Les Bénédictins, Limoges

Ecole maternelle Nexon

Ecole maternelle Saint-Gence

RPI Masléon - Saint-Denis-des-Murs (ouverture à Masléon)

Ecole maternelle Jean Le Bail, Limoges (dédoublement d'une classe)

Ecole maternelle Marcel Proust, Limoges (dédoublement d'une classe)