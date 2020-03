Carte scolaire en Mayenne : fermeture envisagée de 21 classes à la rentrée selon un syndicat de l'Education

Le syndicat des enseignants des écoles publiques mayennaises, le SNUDI-FO-53, est très critique sur la méthode de l'Inspection Académique du département et le fait savoir sur les réseaux sociaux : "la crise sanitaire s'aggrave, les soignants se préparent à un tsunami, les profs sont volontaires sans protection dans les écoles et le Dasen continue de gérer les affaires courantes et se prépare à fermer des classes".

Carte scolaire définitive dévoilée fin avril

Selon l'organisation syndicale, la Mayenne pourrait perdre, à la rentrée de septembre, 21 classes. Contactée, l'Inspection Académique ne fait aucun commentaire, précisant que les discussions se poursuivent et que la carte scolaire définitive sera dévoilée le 30 avril.

Découvrez les écoles où des fermetures de classes sont envisagées selon le SNUDI-FO-53

-Ecole de Chailland -Ecole Prévert à Mayenne -Ecole Les Grands Près à Evron -Maternelle de Villaines-la-Juhel -Ecole Perrault à Mayenne -RPI Maisoncelles-du-Maine/Le Bignon -Ecole de Marcillé-la-Ville -Ecole Satie à Craon -Ecole de Montjean -Maternelle J.Guéhenno -Ecole élementaire de Lassay-les-Châteaux -Ecole de Voutré -RPI Bouère/St-Brice -Ecole de Juvigné -Ecole élementaire de St-Pierre-la-Cour -Ecole de La Bazoge-Montpinçon -Ecole élémentaire de Renazé -Ecole de Commer - Ecole de La Baconnière -Ecole d'Hilard -Ecole élémentaire Jules Verne