La direction académique se réunit mardi 6 février pour décider des ouvertures et des fermetures de classes pour la rentrée 2018. La Moselle comptera 1 000 écoliers en moins, mais 20 postes d'instituteurs en plus. Un appel à la grève à cette occasion est lancé par le syndicat SNUipp-FSU.

Moselle, France

Mardi 6 février, un jour que de nombreux parents d'élèves et élus locaux redoutent. La direction académique, réunit en comité technique spécial départemental (CTSD), doit décider de la carte scolaire en Moselle pour la rentrée 2018. Avec 1 000 écoliers de moins dans les établissements mosellan en septembre, deux décisions sont certaines:

Paradoxalement, 20 postes d'instituteurs supplémentaires sont mis en place, Il y aura d'avantage de fermetures de classes et moins d'ouvertures que l'an dernier

Dans le détail, selon les syndicats des enseignants du premier degré, ces 20 nouveaux postes sont surtout destinés aux classes dédoublées dans les zones d'éducation prioritaires. C'était une promesse du candidat Macron lors de la présidentielle. Il avait inaugurée une de ces classes à la rentrée, à Forbach.

Les fermetures de classes seront plus importantes cette année. Elles étaient 74 l'an dernier; Dans le même temps, les ouvertures de classes seront moins nombreuses que lors de l'année scolaire 2017-2018. Elles étaient alors 48 en Moselle.

Pierre a quitté Nancy il y a six ans pour habiter Fresnes-en-Saulnois. Pour ce père de famille, qui a son enfant scolarisé à Delme: "On n'est pas des citoyens de seconde zone. On à le droit d'avoir la même chose que les autres. Et ces décisions vont renforcer les inégalités territoriales". Une des quatre classes de maternelle est menacée; une classe de primaire est déjà condamnée.

Pour François-Xavier Troupel, maire d'Hinckange (300 habitants), l'Education nationale ne se base que sur des chiffres "à un instant T, [...] Pourtant on a tout pour que cette école vive." La classe unique du village, et donc l'école, doit fermer ses portes en septembre.

A Erstroff, on a sauvé la classe unique du village

Toutes les communes doivent avoir en tête l'exemple d'Erstroff. Cette commune près de Grostenquin est parvenue à sauver la classe unique son école en 2017, grâce à la mobilisation des parents et des élus sur des supports inattendus comme le site de vente en ligne Le Bon Coin. Son enseignement de qualité a attiré suffisamment de parents d'élèves pour regonfler les effectifs.