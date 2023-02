Carte scolaire en Moselle : dix postes en plus malgré près de 1.500 élèves en moins à la rentrée

La carte scolaire de la rentrée 2023-2024 commence progressivement à se dessiner en Moselle. Le conseil départemental de l'Éducation nationale s'est réuni, jeudi 9 février, pour en tracer les grandes lignes. Au moins 105 ouvertures de postes sont prévues à la rentrée, contre 97 suppressions, soit une création de dix postes pour la Moselle. Pourtant, l'Éducation nationale prévoit une baisse massive des effectifs, avec 1.446 élèves en moins. Ces postes supplémentaires vont permettre de combler le retard accumulé dans plusieurs secteurs.

ⓘ Publicité

Dédoublement des classes

Le rectorat prévoit l'ouverture de douze postes pour achever le dédoublement des classes de grande section dans les réseaux d'éducation prioritaire. Les autres niveaux ont déjà pu être totalement dédoublés en Moselle, y compris dans les REP+.

Handicap

La Moselle est aussi en retard dans la prise en charge des élèves en situation de handicap. Par conséquent, deux nouvelles classes Ulis vont ouvrir, ainsi qu'une classe polyhandicap supplémentaire. Un nouveau poste d'enseignant référent sera aussi ouvert pour accompagner les familles, en plus de la centaine déjà présents. Enfin, la Moselle comptera cinq nouveaux salariés du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased).

À lire aussi A Metz, une table ronde sur l'accès au supérieur des jeunes en situation de handicap

Besoins éducatifs particuliers

En parallèle, un poste va être ouvert pour prendre en charge des élèves allophones, dont la langue maternelle n'est pas le français. Un enseignement supplémentaire sera aussi attribué à la communauté des gens du voyage, autour de Forbach.

Petits villages

À cause de la baisse de la population dans les campagnes, les petits villages mosellans auraient pu perdre 52 postes à la rentrée, selon le rectorat. Finalement, trois nouveaux postes vont ouvrir dans des territoires éducatifs ruraux : à Lemberg, Rohrbach et Bitche.

Remplaçants

Enfin, les profs remplaçants bénéficieront aussi de renforts, car le taux de remplacement en Moselle est inférieur à celui du reste de l'académie et même au taux national. 21 postes vont être créés pour remplacer des enseignants absents pour cause de maladie ou de formation. "Ce n'est qu'une première étape", reconnait Olivier Cottet, directeur des services de l'Éducation nationale (Dasen) en Moselle. "Mais 21 postes, c'est quelque chose de très significatif. Il nous appartient de les utiliser le mieux possible pour qu'on puisse garantir aux parents et aux élèves la continuité de l'action pédagogique en cas d'absence d'un enseignant."