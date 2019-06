Carte scolaire en Moselle : encore quelques petites retouches avant la prochaine rentrée 2019

Ce jeudi 27 juin, le traditionnel conseil départemental de l'éducation nationale s'est tenu en préfecture à Metz. Syndicats d'enseignants et parents d'élèves ont obtenu de l'inspection académique quelques aménagements de la fameuse carte scolaire.

Des parents d'élèves de l'école d' Angevillers et de Fontoy ont manifesté devant la préfecture avant le CDEN

Moselle

C'était le tout dernier rendez-vous avant les grandes vacances. Syndicats d'enseignants, parents d'élèves, élus et l'inspection académique se sont retrouvés ce jeudi en préfecture de Metz pour le traditionnel CDEN, le conseil départemental de l'Education Nationale, pour évoquer la carte scolaire 2019.

Après le comité technique du 12 juin dernier, où le nombre de fermetures de classes avait été revu à la baisse, l'inspection académique a de nouveau effectué quelques petites retouches.

A l'école du centre de Folschviller, à Farébersviller (maternelle arc en ciel), Corny (maternelle) et Holving, les fermetures de classes sont annulées. A l'école élémentaire d' Angevillers, à Fontoy, à Amnéville ( Clemenceau maternelle), Koenigsmaker et à Yutz (Pasteur élémentaire), les services de l'état s'engagent à un comptage des effectifs à la rentrée prochaine pour prendre une décision définitive.

Avant le début du CDEN, des parents d'élèves venus d' Angevillers et d'autres venus de Fontoy ont manifesté devant la préfecture. Dans le premier cas, ils demandent l'ouverture d'une 5ème classe en élémentaire, où 106 enfants sont déjà inscrits et dans le cas, il s'opposent à la disparition d'un poste.