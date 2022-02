Carte scolaire en Sarthe : deux fermetures de classes annulées

Deux des quarante-six fermetures de classes envisagées par la direction académique lors du Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) du 26 janvier ont été annulées dans la version définitive de la carte scolaire 2022 arrêtée ce jeudi en Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN). En l'espace de dix jours, deux écoles ont ainsi sauvé l'une de leurs classes. Il s'agit des RPI de Chenu-Saint-Germain-d'Arcé et de Chérancé-Rouessé-Fontaine-Grandchamp. C'est le seul changement entre les deux versions. Les autres mesures annoncées le 26 janvier sont entérinées, ce qui revient au final à 44 fermetures de classes pour 32 ouvertures, dans un contexte global de baisse des effectifs : à la rentrée prochaine, il y aura 800 élèves de moins dans les écoles primaires sarthoises.

Toutefois, la direction académique précise qu'il y aura en tout 47 ouvertures de postes puisqu'aux 32 ouvertures de classes s'ajoutent six postes supplémentaires de remplaçants, deux postes dédiés à l'accompagnement des élèves handicapés et sept affectés aux compléments de décharge des directeurs, dont le temps alloué à l'administratif est revu à la hausse : de 25 % à 33 % pour les écoles de 6 et 7 classes ; de 50 % à 100 % pour les écoles de 12 classes.