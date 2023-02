Carte scolaire : "Il n'y a pas de changement radical par rapport à 2022" selon la directrice académique

A la rentrée prochaine, selon le projet de carte scolaire validé mardi, 104 classes vont fermer en Seine-Maritime, 79 vont ouvrir. Parmi elles, les 2 tiers sont des dédoublements de classes de maternelles dans les réseaux d'éducation prioritaire. Dans le secondaire 121 postes (équivalent horaire) en vont être supprimés en Normandie, 28 en Seine-Maritime, dénoncent les syndicats. Dominique Fils, inspectrice d'académie et directrice académique des services de l'Éducation nationale de la Seine-Maritime était l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi. "Il ne s'agit pas d'un changement radical. La carte scolaire se fait dans un contexte tout aussi favorable que l'année dernière puisque le département va perdre 2 000 élèves. Et il n'y a pas de retrait d'emplois. Donc on est dans un contexte démographique, démographique, de baisse continue dans ce département et donc là, la dotation permettra d'améliorer le taux d'encadrement."

ⓘ Publicité

Concernant les ouvertures et le dédoublement des classes, "la dotation départementale et les priorités nationales doivent être mises en œuvre sur le département. Donc, en effet, la priorité nationale, c'est de renforcer les apprentissages fondamentaux et d'accompagner les écoles dans ce sens. Nous allons en effet dédoubler les grandes sections des écoles en éducation prioritaire, ce qui n'avait pas été fait jusque là. Il y a une attention particulière aux grandes sections CP-CE1 en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire."

121 postes d'enseignants vont être supprimés. "Cette priorité au premier degré a des incidences sur le second degré puisque le choix de renforcer le premier degré est un peu. Il y a un équilibre qui se trouve avec le second degré. Il se trouve que l'Académie de Normandie est une académie qui perd beaucoup d'élèves comparativement au niveau national. Et sur les 840 élèves attendus en moins à l'échelle nationale, l'Académie en perd un peu moins de 800. Donc, c'est à ce titre-là qu'il y a en retrait d'emplois relativement sensibles cette année dans l'académie de Normandie et dans la Seine-Maritime."

Sur le malaise des enseignants

Interrogée sur l'inquiétude et le moral au plus bas de certains enseignants, Dominique Fils répond que "durant la crise sanitaire, les enseignants, les directeurs d'école, et les chefs d'établissement ont joué un rôle essentiel dans la nation. J'ai confiance dans notre capacité sur le terrain à accompagner au mieux les élèves. J'ai confiance en les enseignants."

loading