Carte scolaire : il y aura bien six fermetures de classes à la rentrée prochaine en Creuse

Ils ont voulu y croire jusqu'au bout mais le miracle n'a pas eu lieu. L'inspecteur d'académie confirme ce mardi 14 mars la fermeture de six classes en primaire à la rentrée prochaine en Creuse. Les représentants des enseignants, des élus et des parents d'élèves ont claqué la porte de cette ultime réunion autour de la carte scolaire. "Aucune de nos demandes n'a été entendue, confie Luc Marquès, du SNUIPP-FSU. On ne peut pas discuter dans ces conditions." Sur les marches du lycée Favard de Guéret où se tenait la réunion, une cinquantaine de personnes, parents d'élèves, enfants et maires se sont mobilisés pour un dernier baroud d'honneur. Sur les pancartes on peut lire "Bellegarde-en-Marche en lutte" ou encore "Ecoles sacrifiées".

ⓘ Publicité

Continuer le combat

"S'il faut occuper l'école ou écrire des lettres tous les jours au ministre, on le fera" explique un papa de Guéret. A ses côtés, une maman soupire : "ça va être dur de continuer, on est tous fatigués, il faut voir comment remobiliser tout le monde." Les enseignants, élus et parents d'élèves ne veulent pas baisser les bras : "Tant qu'on aura pas vu le ministre on continuera !" résume Pierre Gautret, de l'UNSA. Mais ils ne savent pas encore sous quelle forme va se poursuivre leur mouvement.

Les élus creusois ont écrit au ministre de l'Éducation nationale. Ils lui demandent de venir sur place "constater l’état du service public d'éducation" et réclament "zéro fermeture et trente postes supplémentaires" pour la Creuse. Les syndicats ont rendez-vous avec la rectrice d'académie vendredi pour répéter leurs revendications. Ensuite, une nouvelle manifestation est prévue samedi 18 mars à Guéret.

Des ajustements possibles en juin

L'inspecteur d'académie indique qu'il pourrait y avoir des ajustements de la carte scolaire au mois de juin, avec des moyens complémentaires alloués à la Creuse, mais rien n'est acté. Dominique Terrien, à la sortie de la réunion, explique "comprendre les arguments des manifestants", mais ajoute : "je dois faire avec le budget alloué", et "tenir compte de la diminution démographique importante puisque le département va perdre 150 élèves à la rentrée".

Le DASEN souligne un taux d'encadrement qui restera "inférieur à la moyenne nationale" en Creuse : "On passe à un nombre d'élèves par classe à moins de 17,5." A la rentrée prochaine, il y aura 7,52 enseignants pour cent élèves, "contre 5,80 au niveau national, ce qui prouve que la ruralité de la Creuse est prise en compte". Il met enfin en avant l'ouverture d'une classe à Mourioux-Vieilleville, qui passera de deux à trois classes.

La liste des fermetures

Les écoles suivantes perdent une classe :

l'école élémentaire la clé des champs à Aubusson

l'école maternelle Riffaterre à Bourganeuf

l'école primaire de Bellegarde-en-Marche

l'école élémentaire Prévert à Guéret

l'école élémentaire langevin à Guéret

l'école élémentaire Cerclier-Guéry à Guéret