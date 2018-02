La direction des services départementaux de l'Education nationale en Indre-et-Loire a dévoilé la carte scolaire pour la rentrée 2018/2019. 21 ouvertures et 22 fermetures de classes sont prévues pour l'instant. Six postes de professeurs des écoles sont toujours réservés.

Indre-et-Loire, France

La carte scolaire de la rentrée 2018/2019 a été dévoilée pour l'Indre-et-Loire. Pour le moment, 21 ouvertures et 22 fermetures sont envisagées en maternelle et élémentaire.

La direction départementale des services de l'éducation nationale explique qu'il y a une baisse continue des effectifs depuis plusieurs années en Indre-et-Loire : "La baisse attendue de plus de 104 élèves dans le premier degré intervient après une chute des effectifs déjà très sensible enregistrée lors des précédentes rentrées, ce qui a eu pour effet d’élever mécaniquement les taux d’encadrement. Toutefois ce taux en Indre-et-Loire (5,25 postes pour 100 élèves) est le plus faible des départements de l’académie d’Orléans-Tours".

39 postes pour la rentrée prochaine

Ces données font que le département est doté de 39 postes pour assurer la rentrée 2018.

Maintien des moyens malgré la fermeture de classe à Richelieu, RPI 4 Montrésor-Lochés sur Indrois- Villeloin Coulangé, Chinon Jaurès, Perrusson

Des fermetures de classe évitées dans des écoles situées en ZRR malgré des moyennes par classe faibles notamment à Courçay, Abilly, Cussay, Saint Epain, RPI n°6 Bournan-Bossée-La Chapelle Blanche St Martin, RPI n° 14 Rillé-Courcelles de Touraine-Channay sur Lathan-Saint Laurent de Lin, RPI n°20 Luzé-La Tour St Gelin

Des ouvertures de classes pour les CP dédoublés en REP à Joué-lès-Tours Blotterie (1 poste + 1 ouverture conditionnelle), Saint-Pierre-des-Corps Viala Stalingrad (2 postes), Tours Bernard Pasteur (2 postes), Tours Diderot Pascal (2 postes).

Des ouvertures de classes pour les CE1 dédoublés en REP+ à Joué-lès-Tours Mignonne (1 poste + 1 ouverture conditionnelle), Joué-lès-Tours Rotière (3 postes), St Pierre des Corps Marceau Courier (1 poste + 1 ouverture conditionnelle).

Ouverture d'une ULIS en secteur rural à Ligueil et ouverture conditionnelle à Amboise George Sand.

Les mesures accompagnant l’évolution de la démographie scolaire

►La liste des 21 ouvertures envisagées :

Amboise : A. de Bretagne maternelle et Sand élémentaire

Avoine : Joliot Curie élémentaire

Ballan Miré : Moulin élémentaire

Beaumont-Louestault : primaire (classe élémentaire)

Joué-les-Tours : maternelle (école à définir) et Morier maternelle

La Chapelle sur Loire : Héroux (classe élémentaire)

Larçay : Moulin élémentaire

Luynes : Camus élémentaire (école de cycle)

Monts : Daumain élémentaire

Notre Dame d'Oé : Dolto élémentaire

Parçay-Meslay : maternelle

Saint Pierre des Corps : Joliot Curie primaire (classe élémentaire)

Savigny en Véron : élémentaire

Sorigny : élémentaire

Tours : Flaubert primaire (classe élémentaire) + Gide élémentaire + Racault élémentaire + Saint Exupéry élémentaire + Verne maternelle

► Liste des 22 fermetures envisagées

Ambillou : primaire (classe maternelle)

Azay-le-Rideau : Descartes élémentaire

Azay-sur-Cher : Genevoix élémentaire

Bléré : Balzac élémentaire

Bourgueil : Ruelle élémentaire

Chambourg-sur-Indre : Moulin primaire (classe élémentaire)

Château-Renault : Mandela élémentaire

Huismes : primaire (classe élémentaire)

Joué-les-Tours : Langevin maternelle REP+

La Celle Saint Avant : Le Clos de l’image primaire (classe maternelle)

La Riche : Pellin maternelle

Luynes : Pasteur élémentaire (école de cycle)

Saint-Pierre-des-Corps : Sablons-Sémard élémentaire

Savigné sur Lathan : primaire (classe maternelle)

RPI n° 3 Azay sur Indre-Chédigny- Saint Quentin sur Indrois (fermeture sur le RPI)

RPI n° 11 Le Grand Pressigny : école du socle (classe élémentaire)

RPI n° 12 Genillé-Céré la Ronde (fermeture sur le RPI)

RPI n° 34 Chenonceaux-Civray de Touraine (fermeture sur le RPI)

RPI n° 38 Mosnes (classe élémentaire)

RPI n° 42 Yzeures sur Creuse-Preuilly sur Claise (fermeture sur le RPI)

RPI n° 43 Nouans les Fontaines-Orbigny (fermeture sur le RPI)

RPI n° 44 Ferrière sur Beaulieu-Beaulieu Lès Loches : (fermeture sur le RPI)

Postes Projet d’Aide à la Réussite des Élèves

Joué les Tours : Blotterie élémentaire

REP Tours : Bernard-Pasteur élémentaire application + Diderot-Pascal élémentaire

REP Saint Pierre des Corps : Viala-Stalingrad élémentaire

Les fusions d'écoles

Projet de fusion de l’école maternelle de Saint-Branchs avec l’école élémentaire de Saint-Branchs. L’école devient une école primaire avec 3 classes maternelles et 7 classes élémentaires.

Projet de fusion de l’école maternelle de Savigny sur Véron avec l’école élémentaire de Savigny sur Véron. L’école devient une école primaire avec 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires (en comptant l’ouverture d’une classe en élémentaire).

Réserve pour les ajustements de fin d’année scolaire : (six postes)

Cette future carte scolaire du premier degré de l’Indre-et-Loire a fixé des priorités : "poursuivre la refondation de l’éducation prioritaire avec l’objectif de 100% de réussite en CP ; assurer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ; poursuivre notamment dans le cadre de la charte académique « garantir l’avenir scolaire des écoliers des territoires ruraux » la structuration du réseau des écoles."