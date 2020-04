Carte scolaire : l'académie de Poitiers reçoit 52 postes pour la prochaine rentrée

Suite aux annonces du ministre de l’éducation sur la non fermeture de classes dans le milieux rural, l’académie de Poitiers vient de recevoir une dotation supplémentaire de 52 postes.

"On ouvre partout, on ferme nulle part" : résumé par le secrétaire régional UNSA-Education, Jean-François Roland, voilà le plan de route de l'académie de Poitiers pour la prochaine rentrée. En effet, pour l'académie de Poitiers, le ministère de l'Education nationale annonce l'attribution de 52 postes dans le 1er degré. On sait pour l'instant que cela représente 16 postes dans la Vienne, 1 dans les Deux-Sèvres, le reste étant alloué aux deux Charentes.

On se trouve dans une circonstance exceptionnelle

Une nouvelle saluée par les syndicats : "Il était prévu de supprimer 40 postes à l'origine, réagit Jean-François Roland, donc on se trouve avec 12 postes de créés. C'est une bonne nouvelle, mais on est très surpris. On se trouve dans une circonstance exceptionnelle." Cette dotation intervient après l'annonce du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer qu'il n'y aurait "aucune fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans l'accord du maire" à la rentrée prochaine.

L'UNSA-Education tient cependant à mettre en perspective cette dotation. Son secrétaire régional Jean-François Roland craint en effet une mesure "démagogique" : "Ces postes sont financés par le budget de l'Etat : il faudra bien les payer à un moment. Et qui nous garantit que l'année d'après, on n'aura pas un mouvement inverse ?" Il rappelle également la situation de certaines communes, où les maires ne sont pas encore élus, ni les conseils municipaux installés. Dans ces conditions, difficile de se prononcer sur les fermetures de classe.

Le syndicat souhaite une "carte scolaire minimale, ne prenant en compte que les rares fermetures justifiées et indiscutables". Des groupes de travail et de concertation (CDEN) vont se pencher dans les jours à venir sur cette nouvelle mouture de la carte scolaire.