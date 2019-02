Carte scolaire : la commune des Martres-sur-Morge mobilisée pour garder sa cinquième classe

Martres-sur-Morge, France

"Touche pas à mon école", "Sauvons notre école", "Je ne veux pas perdre ma classe et ma maîtresse"...la cinquantaine d'enfants présents ce matin à l'école des Martres-sur-Morge a hurlé ces slogans dans tout le village. Aux Martres-sur-Morge, c'est la cinquième classe qui est menacée de fermeture et qui met en rogne les parents d'élèves. Après avoir décidé de bloquer l'école jeudi, ils ont organisé en peu de temps une marche "blanche", symbolique pour dénoncer cette suppression d'une classe.

Au Martres-sur-Morges, on se mobilise pour sauver l’école. La cinquième classe est menacée de fermeture. Une marche était organisée dans le village. #cartescolairepic.twitter.com/ongjGlZUEp — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 3, 2019

L'incompréhension pour les familles

Pour les familles, c'est l'incompréhension totale. Cette école qui accueille 111 élèves a cinq classes, qui accueille déjà plus de 25 enfants par classe. "Notre effectif va augmenter dès l'année prochaine. Est-ce bien raisonnable de détruire l'harmonie d'une équipe pédagogique pour la réouvrir après ?" explique Coralie, maman.

Les zones rurales comme les Martres se sentent oubliées. "On est une école rurale, avec des moyens limités. Nos classes ont une architecture pas très grande et flexible. 3 niveaux avec ces locaux, ça va être très compliqué !" s'exclame Coralie. Aux Martres-sur-Morge, "l'école est le poumon. En prenant cette décision, l'inspection nous touche en plein coeur. Et on les laissera pas passer." déclare Coralie. Une délégation de parents d'élèves a déjà prévu de se rendre mercredi devant les locaux de la direction de l'académie pour manifester leur mécontentement.

On est pas des sardines, message inscrit dans le dos de cet enfant © Radio France - Mickaël Chailloux

En attendant, ils se mobilisent comme ils peuvent : pétitions dans les commerces, blocage de l'école et diffusion de messages sur les réseaux sociaux, comme cette vidéo tournée dans la semaine.

D'autres écoles bloquées dans le Puy-de-Dôme

Les fermetures de classes n'épargne pas d'autres communes des Combrailles et aussi du Forez, qui se mobilisent.

A Job, près d'Ambert, l'école sera bloquée ce lundi dès 8 heures.

A Saint-Ours-les Roches, une grève des cartables est annoncée pour lundi matin 8h15.

A Gelles, une opération "village mort" est prévue, avec un blocage de l'école dès 8h20 pour toute la journée

A Combronde, les parentes d'élèves prévoient de se mobiliser mercredi à l'heure des cours

Dans d'autres écoles, la mobilisation passe par la signature de pétitions, à l'école Edgar Quinet de Clermont-Ferrand,à Paslières ou encore à Marsac-en-Livradois. L'école de Chanonat se mobilise également pour demander au directeur académique l'ouverture d'une classe, argumentant sur un nombre important d'inscriptions pour l'année 2019.

Les différentes associations prévoient aussi de se mobiliser dans le cadre de la grande grève générale de mardi.