Carte scolaire : la filière bilingue devrait progresser dans les écoles du Finistère

La carte scolaire pour la rentrée prochaine se précise. Le syndicat SUD éducation annonce onze fermetures de classes dans le Finistère, à Brest, Châteaulin, Landerneau, Landivisiau, Douarnenez, Plourin-les-Morlaix et Plougerneau*.

Le CTSD (Comité technique spécial départemental) carte scolaire entérinant les fermetures et les ouvertures de classes dans le département doit se réunir mercredi, le 15 avril prochain.

Neuf ouvertures de classes, la majorité en bilingue

Olivier Cuzon, le représentant du syndicat SUD dans le Finistère annonce également, l'ouverture de neuf nouvelles classes, à Brest,en filière monolingue, dans les écoles Guérin, Louise-Michel et Vauban. Et six en filière bilingue, breton/français, à Brest dans les écoles de Quéliverzan et Simone-Veil, à Guipavas à l’école Louis-Pergaud, à Loqueffret à l’école Raymond-Rannou, à Plourin-lès-Morlaix à l’école Martin-Luther King et à Plouguerneau à l’école du Petit Prince.

Le Finistère perdrait deux postes à la rentrée prochaine

Alors que le Finistère ne perd que deux postes d'enseignants à la rentrée prochaine, Sud éducation "s’inquiète des fermetures massives dans la filière monolingue, 11 fermetures de classes pour seulement trois ouvertures."

Le syndicat dénonce également "la fermeture d’un poste UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) alors que le nombre d’élèves allophones augmente et que leur prise en charge était déjà insuffisante." Les personnes allophones sont les personnes dont la langue maternelle est une langue étrangère.

Enfin, dans le cadre du dispositif "12 élèves par classes en GS, CP, CE1", trois ouvertures sont prévues à Brest (écoles Ferdinand-Buisson, Jean-de-La Fontaine et Pen ar Streat), mais cela se ferait au détriment du dispositif "plus de maîtres que de classes", ce que regrette aussi Sud Éducation 29.

* Plusieurs fermetures sont prévues : à Brest, dans les écoles Sanquer, Jacquard, Kerichen, Jean-Macé et Quéliverzan. A Marie-Curie à Châteaulin, au Tourous à Landerneau, à Rue d’Arvor à Landivisiau, à Victor-Hugo à Douarnenez, à Martin-Luther King à Plourin-lès-Morlaix et au Petit Prince à Plouguerneau.