Sarthe, France

A l'issue du comité technique spécial départemental qui s'est tenu ce mardi matin, la Direction des services départementaux de l'Education nationale publie la liste des derniers arbitrages sur la carte scolaire en Sarthe. Plusieurs écoles dans lesquelles les parents s'étaient mobilisés avant les vacances et à la rentrée obtiennent gain de cause, notamment pour 4 des 6 écoles mancelles du "collectif des parents atterrés". C'est également le cas pour l'école primaire des petits hêtres, à Beaufay, où les parents avaient organisé lundi un "petit-déjeuner des parents en colère".

Les derniers ajustements de la carte scolaire en Sarthe

Implantations de postes

Ecole primaire Les petits Hêtres BEAUFAY

Ecole primaire Lazare de Baïf LA FLECHE

Ecole maternelle Les Maillets LE MANS

Ecole maternelle Petit Louvre LE MANS

Ecole maternelle Sonia Delaunay LE MANS

Ecole élémentaire Epau LE MANS

Ecole élémentaire Dulac LE MANS

RPI LA GUIERCHE / SOUILLE

Ecole primaire SAINT JEAN DU BOIS

Retraits de postes

Ecole maternelle Danielle Casanova LE MANS

Ecole maternelle Cité des Pins LE MANS

Ecole maternelle Jean Vilar LE MANS

Ecole primaire Mauboussin LE MANS

Ecole élémentaire Louis Blériot LE MANS

Ecole primaire Felix Lemaire MARIGNE LAILLE

Ecole primaire La Voutonne PRECIGNE

Annulations d'ouvertures

Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie NOYEN SUR SARTHE

Ecole maternelle La Pastourelle SAINT MARS D'OUTILLE

Annulations de fermetures

Ecole maternelle Les Petits Lutins LE GRAND LUCE

Ecole maternelle Les Lutins CERANS FOULLETOURTE

Ecole maternelle Germain Pilon LE MANS

Ecole maternelle Arthur Rimbaud LE MANS

Ecole élémentaire Gazonfier LE MANS

Ecole primaire Le Pré SABLE/SARTHE

Ecole primaire SAINT JEAN D'ASSE

Le syndicat FSU inquiet du manque de remplaçants pour l'année à venir

La FSU a voté contre ces propositions du Directeur académique ce mardi. Pour le secrétaire départemental du syndicat enseignant Dominique Chaperon, "un certain nombre des situations tranchées ce matin avaient déjà été évoquées en juin avec les mêmes chiffres. On aurait pu s'épargner ces ajustements de dernière minute, ces organisations à revoir une fois la rentrée faite".

Surtout, Dominique Chaperon se dit inquiet des conséquences à plus long terme de ces arbitrages : "Le DASEN se défend d'avoir pris des décisions en fonction des mobilisations, mais quand même, 23 nouvelles mesures en septembre, c'est d'une ampleur assez inédite. A-t-il eu peur d'une rentrée scolaire mouvementée alors que la rentrée sociale et politique s'annonce agitée ? Ce n'est pas à moi de le dire. Toujours est-il qu'il a fallu puiser des postes dans la brigade des remplaçants : ça se voit moins dans l'opinion que des fermetures de classe, mais ça veut dire qu'on va avoir encore plus de difficultés de remplacement cette année".

Pas d'action en justice du collectif des parents atterrés

Au Mans, le collectif des parents atterrés menaçait d'intenter une action en justice si les seuils d'ouverture et de fermeture de classes n'étaient pas respectés. Il n'y aura donc pas de procédure engagée. "C'est une grosse satisfaction", indique Nicolas Landy, représentant des "parents atterrés" pour la maternelle Germain Pilon, qui parle de "retour à la raison". "Les tout petits vont pouvoir être accueillis et c'est une très bonne nouvelle pour les enseignants qui se seraient sinon retrouvés avec 35 élèves par classe".

Il n'y aura pas d'action en justice pour les écoles Camille Claudel et Lucie Aubrac : "On n'est pas tout fait sur le même argument, ce sont des écoles qui sortent du dispositif de l'éducation prioritaire et donc qui changent de seuil, ce n'est pas la même chose que de ne pas respecter le seuil", nuance Nicolas Landy. "En revanche, notre combat va se poursuivre sur le plan politique. Nous resterons très vigilants, car l'administration pourrait vouloir s'affranchir de la contrainte des seuils en modifiant les textes à l'avenir".