Moselle, France

"Depuis 2007, les collèges et lycées en Lorraine ont perdu l'équivalent de 3.000 postes, c'est très important."Invité de France Bleu Lorraine ce jeudi, Bruno Henry, secrétaire académique du SNES-FSU dresse un constat amer, au lendemain d'un comité technique académique qui se tenait à Nancy, pour dessiner les grandes pistes de la rentrée prochaine.

Dans le détail, 100 postes disparaîtront dans les lycées de la région (40 postes en moins dans les lycées généraux et techniques, 60 postes en moins dans les lycées professionnels.) Le rectorat justifie cette réduction par une baisse de la démographie (-406 élèves à la rentrée 2018). Les collèges de Moselle perdront 10 postes.

Et si, dans le premier degré (maternelles et primaires), la Moselle devrait gagner 20 postes, ce n'est pas suffisant selon Bruno Henry. "Avec 20 postes en plus, il faudra payer des choses supplémentaires comme le dédoublement des classes en zones prioritaires. Au niveau académique, cela coûte 133 postes. Donc il va falloir faire des choses supplémentaires avec seulement quelques postes en plus."

Le syndicaliste, par ailleurs enseignant au Lycée Georges de la Tour à Metz fustige les choix budgétaire du gouvernement en matière d'éducation :