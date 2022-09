Carte scolaire : la maire de Mondeville dénonce la méthode employée par le conseil départemental du Calvados

Le conseil départemental du Calvados a décidé de modifier la carte scolaire des collèges dont la collectivité a la compétence. Une décision motivée par les projections du nombre d'élèves dans les années à venir. Ainsi, le Département va fermer l'un des deux collèges de Vire dès la rentrée prochaine, en septembre 2023. Il va aussi permettre à des élèves des communes de Mondeville et Colombelles d'aller en cours au collège Henri Brunet situé dans le centre-ville de Caen. Une solution qu'a de nouveau dénoncé ce jeudi matin sur France Bleu Normandie la maire de Mondeville, Hélène Burgat.

France Bleu : Quel problème pose, selon vous, cette nouvelle carte scolaire ?

Hélène Burgat : "Le problème, c'est d'abord la méthode. On a eu une réunion de travail cet été où étaient présents le maire de Colombelles et mes services. Une réunion au cours de laquelle on nous a indiqué que notre collège avait atteint les limites de sa capacité. Ce qu'on avait prévu dès la construction, au moment où le département nous indique que les enfants de Colombelles vont arriver au collège Gisèle Guillemot à Mondeville. Puisqu'au départ, l'établissement avait été fait pour Mondeville. Mais, bon, ils ont fermé Colombelles. Et on avait dit que ça ne tiendrait pas pas dix ans. Et on y arrive ! Et dans cette réunion de travail ce n'est qu'une hypothèse qui a été évoquée. Il fallait rester très discret. Et bien cette hypothèse est devenue la réalité."

La vice-présidente du conseil départemental du Calvados, Clara Dewaële, a fait comprendre sur France Bleu qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Vous réagissez comment ?

"Si elle le dit ainsi, c'est sans doute qu'il y en a plus. Moi, je regrette vraiment la méthode. En plus, je fais partie des maires qui discutent, qui travaillent, qui essaient de trouver des solutions. Je ne suis pas dans la posture de refus. Sauf qu'on est mis devant le fait accompli. Il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponses, des questions importantes. On nous a indiqué que les enfants seraient transportés. Or, j'ai rencontré mon collègue Nicolas Joyau (vice-président en charge du transport à la communauté urbaine Caen-la-Mer) qui ne sait pas du tout comment il va faire. Il ne sait pas comment il peut ramasser les enfants de tout Colombelles et de tout Mondeville pour les envoyer à Henri Brunet. Donc on n'a pas travaillé la question du transport. Et on nous dit que pour garantir la mixité, les enfants iront à Henry Brunet sur critères sociaux. Je crois que dans le département, ça n'existe pas une affectation sur critères sociaux. Et je ne sais pas comment ça va marcher, sur quels critères ? Je suis très démuni comme mon collègue maire de Colombelles. Et je n'ai pas les réponses aux questions que nous nous posons légitimement en tant qu'élu."

Vous êtes enseignante. C'est votre métier, en plus de votre fonction de maire. Ce qui s'est passé au lycée Malherbe à Caen, cela vous inquiète ?

"Bien sûr. Cela inquiète tous les parents, tous les enseignants. Après, moi, je n'ai pas d'éléments sur les faits. Mais en effet, je me sens toujours touchée, comme tous les enseignants, par ce type d'événements."

Un évènement très commenté, par les jeunes, sur les réseaux sociaux. Il faut être vigilant ?

"Il y a une vraie éducation à faire sur l'utilisation des réseaux sociaux. On est aussi citoyen sur les réseaux sociaux. On est aussi responsable. Il faut bien travailler la question de la responsabilité, qu'elle soit dans la société ou sur les réseaux sociaux. On a sa part de responsabilité."

