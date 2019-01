Carte scolaire : la Sarthe va encore perdre des élèves et des postes à la rentrée prochaine.

847 élèves de moins dans les écoles maternelles et élémentaires; 164 élèves de moins dans les collèges et les lycées. Les effectifs seront en baisse à la rentrée prochaine selon les calculs du rectorat. Conséquence : des postes d'enseignants vont être supprimés.

La Sarthe va perdre des élèves et des postes d'enseignants à la rentrée prochaine

Dans le premier degré

Selon les prévisions du rectorat, il y aura 847 élèves de moins en primaire à la rentrée prochaine. Conséquence, dix postes d'enseignants seront supprimés ce qui pourrait se traduire par une trentaine de fermetures de classe selon la FSU, le principal syndicat enseignant. " Si l'on prend en compte le fait qu'une vingtaine de postes seront nécessaires pour dédoubler les CE1 en REP, _ce sont donc au minimum 30 classes qui devront fermer__" écrit Dominique Chaperon, le secrétaire départemental de la FSU dans un communiqué. "A cela s'ajouteront les ouvertures nécessaires là où les effectifs ont augmenté. On peut donc s'attendre à un nombre de fermetures important, qui toucheront principalement les écoles rurales, plus concernées par la baisse démographique"._ Le rectorat affirme de son côté qu'il portera "une attention particulière portée aux territoires ruraux". La liste des ouvertures et des fermetures de classes sera connue le 24 janvier à l'issue du comité technique départemental

22 postes en moins dans les collèges et les lycées.

Là aussi le nombre d'élèves est en baisse à la rentrée prochaine selon les calculs du rectorat. 164 élèves de moins dans les collèges et les lycées. Du coup, le département perdra 22 postes à la rentrée prochaine. "Ce projet ne fait pas par ailleurs pas état des heures supplémentaires qui seront imposées pour compenser les suppressions d'emploi"explique Dominique Chaperon. "D'ores et déjà, _la FSU appelle les enseignant-es, les parents, les élu-es à se mobiliser pour défendre leurs écoles_, leurs établissements et exiger les moyens nécessaires à un enseignement de qualité".