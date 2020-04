Carte scolaire : le directeur de l'école d'Aigueperse lance un appel aux élus

Parce qu'il s'inquiète de perdre un poste d'enseignant à la rentrée, comme son collègue de Randan, le directeur de l'école élémentaire "les Jacquemarts" à Aigueperse vient d'envoyer un courrier aux élus du secteur.

"Il semblerait donc que l'administration de l’Éducation Nationale de ce département estime que nous serions sur-dotés en terme de postes d'enseignants à Aigueperse, ce postulat conduit à ce que le 1/2 poste de PDMQDC (Maître surnuméraire) soit sous menace de fermeture pour la rentrée 2020" écrit Eric Champion.

Le directeur de l'école interpelle les élus

"La parole ministérielle nous promet aucune fermeture de classe dans les communes de -5 000 habitants, il y aura pourtant bien des fermetures, pour nous, en école élémentaire, à Aigueperse" poursuit le directeur. "Si cette posture gouvernementale permet de sauver un poste initialement menacé sur notre école maternelle, cela risque malheureusement de n'être de toute façon que pour cette seule année à conditions égales". Eric Champion en appel donc aux élus pour tenter d'infléchir la position de l'Education Nationale.

Menaces sur le centre Médical Infantile à Romagnat

Mais la future carte scolaire inquiète également les syndicats. "La distribution de miettes pour répondre à la démographie galopante et aux situations explosives des écoles des villes de plus de 5000 habitants n’est pas une bonne politique" pour le SNUipp-FSU 63. "Les organisations syndicales qui siégeaient en comité technique le 9 avril 2020 ont d’ailleurs voté unanimement contre le projet de l’Inspecteur d’académie, l’obligeant à revoir sa copie et à convoquer un deuxième Comité Technique Spécial Départemental pour le vendredi 17 avril prochain" argumente l'organisation syndicale. "En commençant par la réouverture des 5 postes RASED et des 2 postes du Centre Médical Infantile de Romagnat". Pour que cela soit possible, le syndicat demande au Ministère une rallonge budgétaire.