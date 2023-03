Carte scolaire : le nombre de fermetures de classes à la rentrée prochaine passe de 19 à 7 en Creuse

La mobilisation des parents d'élèves et des élus a payé ! Face à leur colère et leur détermination , Dominique Terrien a revu sa copie. Et ce jeudi 2 février, le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale propose non plus 19 mais 7 fermetures de classes à la rentrée prochaine en Creuse. "J'ai écouté le mécontentement et j'ai revu ma position explique l'inspecteur d'académie qui rappelle que le département a perdu 1.350 élèves en dix ans soit 15% de son effectif. Et il souligne que sur la même période, la Creuse a "rendu en comptant les cinq postes à rendre à la rentrée prochaine, dix postes d'enseignants".

ⓘ Publicité

Des maires heureux

En début d'après-midi, plusieurs communes se sont réjouis de ce revirement. La mairie de Guéret a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook La ville sauve deux de ces cinq classes menacées, l'école maternelle Prévert ne perdra pas une classe ni l'école élémentaire Macé. Michel Moine, le maire d'Abusson a lui aussi réagi sur sa page Facebook . Il salue "une victoire de la mobilisation des parents d’élèves, des syndicats de l’Éducation Nationale et des élus ! Il n'y aura pas de fermeture de classe à l'école maternelle Villeneuve souligne Michel Moine, mais "il reste à se battre pour l’école la Clé des Champs, qui perd toujours sa classe !"

La listes des ouvertures et des fermetures

Les écoles suivantes perdent une classe :

l'école élémentaire la clé des champs à Aubusson

l'école maternelle Riffaterre à Bourganeuf

l'école primaire de Bellegarde-en-Marche

l'école élémentaire Prévert à Guéret

l'école élémentaire Cerclier-Guéry à Guéret

l'école de Saint-Silvain Bas le Roc

Des classes vont ouvrir :

une classe de maternelle à l'école de Boussac

une classe à l'école primaire de Mourioux-Vieilleville