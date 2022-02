Avant la validation par les comités départementaux de l'Education nationale le 11 février, les cartes scolaires de Drôme et d'Ardèche pour la prochaine rentrée ont été actées lors de réunions ce jeudi.

Carte scolaire : les classes fermées à la rentrée en Drôme et en Ardèche

Les dernières réunions ont eu lieu ce jeudi entre les syndicats et les inspections académiques de Drôme et d'Ardèche. La carte scolaire pour la rentrée de septembre 2022 est ainsi fixée, et attend désormais une validation le 11 février prochain, devant les comités départementaux de l'Education nationale.

Mais les fermetures et ouvertures de classes sont globalement actées.

En Drôme, pas de fermetures à Grignan et à Marsanne finalement

En Drôme, à la rentrée de septembre 2022, 30 fermetures de classes sont programmées (dont deux zones d'éducation prioritaire), contre 28 ouvertures. Ces dernières comprennent toutefois 10 postes pour des dédoublements de classes en REP, et deux sur des dispositifs ULIS et d'unités d'enseignement autisme.

Dans les faits, l'inspecteur académique a finalement décidé qu'il n'y aura pas de fermeture de classe à Grignan, après avoir reçu une délégation mercredi.

Le DASEN a bougé sur une situation lors de cette réunion. Mais avec seulement quatre équivalents temps plein supplémentaires à la rentrée, comment faire plus ? - Yohann Chauvin, du SNUipp-FSU 26

Idem à Marsanne : une classe un temps menacée ne fermera pas. S'ajoutent la décision d'ouvrir une classe à Vinsobres, et de ne pas en ouvrir une supplémentaire à l'école Jules Verne à Romans-sur-Isère, comme ça avait été envisagé.

En Ardèche, une classe fermée à l'école Baza d'Aubenas comme annoncé

En Ardèche, après la réunion de ce jeudi, on comptera donc à la rentrée en septembre 2022 10 fermetures de classes, contre 9 ouvertures. Pas de surprise à l'issue de la réunion.

Le SNUipp déplore toujours la fermeture d'une classe à l'école Baza à Aubenas. Le syndicat enseignant communique le détail des ouvertures et fermetures sur son site.

Ouvertures

Une classe supplémentaire ouvre dans les écoles maternelles de St Georges les Bains, Ripaille, Bourg-Saint-Andéol Nord, dans l'école élémentaire Rosa Parks du Teil et dans les écoles primaires de Félines, de Saint-Sauveur-de-Cruzières, de Montpezat, de Saint-Fortunat et de Saint-Thomé (une deuxième classe au lieu de co-enseignement).

Fermetures

Des fermetures de classe sont programmées à l'école maternelle Cassin de Privas, dans les écoles élémentaires de Fontchevalier, de Rochemaure et de Bourg-Saint-Andéol Nord, ainsi que dans les écoles primaires de Peaugres, Aubignas, Saint-Just-d'Ardèche, Pranles, Labégudes et à l'école Baza d'Aubenas.