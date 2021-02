Carte scolaire en Bretagne : Les écoles privées également amputées de classes à la rentrée

"70 postes ont été retirés au premier degré breton !", avance Alan Quéau représentant syndical de la FEP-CFDT et enseignant bilingue à l'école catholique Arzmael à Plouarzel. "Ça fait 26 postes dans le Finistère qui est le département le plus touché", dans la carte scolaire de la rentrée prochaine, c'est la liste des postes et des classes qui doivent ouvrir ou fermer. "Effectivement il y a une baisse démographique dans le département que l'on ne peut pas nier mais il y a selon nous d'autres facteurs et notamment la volonté de l'enseignement catholique de redéployer des moyens vers d'autres territoires. Et le troisième facteur concerne les zones rurales."

Des classes surchargées

Résultat ? Plus d'élèves par classes, affirme le syndicaliste : "Les conséquences ce sont les conditions d'accueil et de travail qui sont dégradées. C'est une contrainte pour les gros établissements d'accueillir les élèves dans des classes surchargées avec des moyennes qui avoisinent fréquemment les 28 ou 30 élèves."

Et c'est encore plus compliqué dans les filières bilingues (français et breton) : "Ça pose un souci supplémentaire puisque les taux d'encadrement sont plus bas que dans une école monolingue."