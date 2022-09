Carte scolaire : les élèves de Mondeville et Colombelles pourront aller au collège Brunet à Caen en 2023

Devant le collège Gisèle Guillemot de Mondeville, une poignée de parents attend le début de la première réunion de l'année, et le sujet du changement de la carte scolaire est dans toutes les bouches : "C'est exactement ce qu'on craignait, on avait dit qu'on était opposés à cela", peste David Michel, ancien parent d'élève élu au collège de Mondeville.

A la rentrée 2023, les élèves du collège Guillemot pourront demander à être affectés soit à Mondeville, soit au collège Henri Brunet à Caen, à dix minutes en voiture de l'établissement de Mondeville. "Sauf que cela pose déjà plusieurs problèmes : pour les élèves de Colombelles qui sont scolarisés à Mondeville, le trajet va être très allongé, on ne sait pas comment seront organisés les transports scolaires pour y aller…", soupire David Michel.

Un problème que soulevait la maire de Mondeville, Hélène Burgat, invitée de France Bleu Normandie ce jeudi 15 septembre : "On nous a indiqué que les enfants seraient transportés au collège, or j'ai rencontré mon collègue Nicolas Joyau, vice-président en charge du transport à l'agglomération de Caen-la-Mer, qui ne sait pas du tout comment il va faire pour ramasser les enfants de Colombelles et de Mondeville pour les amener à Henri Brunet, donc la question des transports n'a pas été travaillée."

Le collège de Colombelles avait déjà fermé en 2018

D'autant que ce n'est pas le premier changement : en 2018, le collège Henri Sellier à Colombelles avait fermé ses portes, et les élèves avaient été rapatriés à Mondeville. "L'établissement est saturé désormais, ce n'est évidemment pas la faute des enfants colombellois, mais c'est un manque d'organisation et de planification du département, qui aurait dû anticiper ce problème, car on savait que la démographie allait évoluer", dénonce Angélique Lubert, parent d'élève élue depuis 4 ans.

Si aucune réponse ne leur est apportée, ces parents d'élèves n'excluent pas l'organisation d'une mobilisation pour faire entendre leurs voix.