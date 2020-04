Carte scolaire : les fermetures et ouvertures de classes prévues en Deux-Sèvres

Le CTSD (Comité technique spécial départemental) s'est tenu ce vendredi dans les Deux-Sèvres. En visio-conférence. La carte scolaire pour la rentrée 2020/2021 prévoit six fermetures de classes et dix ouvertures.

Un réunion de 4h30, en visio-conférence, confinement oblige. Conditions particulières pour le CTSD, Comité technique spécial départemental, qui s'est tenu ce vendredi su sujet de la carte scolaire des Deux-Sèvres.

Six fermetures de classes sont prévues et dix ouvertures. Le département perd 18 postes pour la prochaine rentrée. Par ailleurs, le dispositif "plus de maîtres que de classes" devraient perdre un certain nombre de postes. 19 fermetures sont prévues et 1,5 ouvertures.

Les fermetures : Bessines (maternelle), Vouillé (maternelle), Niort - Les Brizeaux (maternelle), Saint-Maixent-l’Ecole - Wilson (élémentaire), Nueil-les-Aubiers (primaire), Aiffres.

Les ouvertures : Cerizay Jean-Moulin (maternelle), Loretz-d’Argenton (Bouillé-Loretz), Niort - Pérochon (2 classes), La Ferrière-en-Parthenay (primaire), Niort-Zola (primaire), Niort - Jean-Zay (primaire), Thouars - Anatole-France (primaire), Val-en-Vignes (Cersay, primaire), Val-en-Vignes (Massais, école globalisée)

Prochain rendez-vous le 4 mai avec le CDEN, le conseil départemental de l'Éducation nationale. Une seconde phase de la carte scolaire aura lieu en juin. Le DASEN s’engage à ce qu’aucune fermeture n’aie lieu en septembre.