Carte scolaire : les réajustements au Pays basque pour la rentrée 2020

Pas de grands bouleversements, mais des réajustements pour la carte scolaire des Pyrénées Atlantiques. De quoi surprendre même les syndicats réunis ce vendredi avec les représentants de l'Académie, lors du CDEN (conseil départemental de l'Éducation nationale) organisé à Pau. "On est dans la continuité de ce qui avait déjà été décidé au mois d'avril", résumé Cécile Senderain du SNUipp.

Quatre ouvertures de poste ont été actés, deux et demi supprimés. Dans le détails, la carte scolaire dévoilée ce vendredi à l'issu du CDEN prévoit des ouvertures en français dans les écoles de Arcangues (+0,5) , Bassussary (0,5), Espelette (0,5), Urcuit (1) et Arraute-Charrite (0,5). Le poste bascophone est partagé entre Biariatou (0,5) et Sare (0,5).

Côté suppression 2,5 postes ont été décidés. À Bayonne à l'école Lahubiague (-1), à Hendaye-Gare maternelle (0,5) et à Arraute-Charritte (0,5) il s'agit d'un poste basque.

30 élèves par classe à Biarritz

Arithmétiquement, le résultat est positif, "mais ces réajustements sont limités" explique Franck Hialé, responsable Unsa. "Ils sont limités parce que contraints, à la fois par les moyens, qui n'augmentent pas, et les consignes gouvernementales de non fermeture dans les zones rurales, ce qui paralyse les possibilités d'ajustements. Certains arbitrages auraient été nécessaire. On garde comme ça, bon nombre d'écoles avec des moyennes par classe élevées."

À l'image de Biarritz où les professeurs vont se retrouver avec des classes de 30 élèves, à double niveau. 120 élèves pour quatre postes d'enseignants. "C'est la moyenne la plus haute du département !, se plaint Cécile Senderain. À Ahetze, dans une école immersive avec section bilingue, les enseignements vont se retrouver avec 30 enfants et trois niveau différents en classe de français."

Le département perd 674 élèves

Hasparren Jean Verdun est aussi cité par la FSU Snuipp, qui regrette qu'aucune décision n'ait été prise pour l'enseignement immersif : pas de classe 100 % langue basque à St Pierre d'Irube. Le Directeur académique a lui même reconnu attendre les directives du ministère de l'Education.

D'après les premières estimations de l'Académie, le département des Pyrénées Atlantiques a perdu 674 élèves lors de cette rentrée, par rapport à l'an passé.