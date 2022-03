Carte scolaire : les syndicats d'enseignants demandent plus de postes pour la rentrée de septembre

C’est un document qui génère chaque année des crispations : la carte scolaire. Document de l’Education nationale qui définit, pour chaque département, les attributions de postes pour les écoles élémentaires et les dotations horaires pour les collèges et les lycées. Les cartes scolaires des écoles maternelles et primaires ont été dévoilées.

En Haute-Garonne, par exemple, le Comité Départemental de l'Education Nationale s’est réuni il y a deux semaines. Et, comme chaque année, cette première esquisse de la carte scolaire ne satisfait pas les enseignants : pour eux, il faudrait beaucoup plus de postes dans le département.

Soixante postes en plus en Haute-Garonne

Le rectorat annonce 60 postes supplémentaires pour la rentrée de septembre malgré une baisse d’effectifs : il devrait y avoir 653 élèves en moins dans le département en septembre prochain. Le taux d’encadrement sera de 5,46 professeurs pour 100 élèves : un taux en légère augmentation par rapport à 2021.

Selon le rectorat, ce taux d’encadrement permettra de coller au mieux aux objectifs fixés par le ministère de l'éducation : pas plus de 24 élèves par classe en Grande section, en CP et en CE1 ; des classes dédoublées pour les grandes sections en zone d'éducation prioritaire et une offre éducative de qualité dans les territoires ruraux.

Des dotations insuffisantes pour le principal syndicat d'enseignants

Le Snuipp-FSU 31, principal syndicat d'enseignant du primaire réclame plus de 1200 postes supplémentaires pour septembre. Un fossé par rapport aux attributions prévues. Pour l’organisation syndicale, les directives de Jean-Michel Blanquer ne pourront pas être appliquées avec les dotations annoncées.

Ils demandent des recrutements massifs pour pouvoir exercer, disent-ils dans de bonnes conditions et pour avoir suffisamment de remplaçants : la crise du Covid a mis le problème en lumière.

Le son de cloche est identique dans le département du Tarn où le Comité Départemental de l'Education Nationale s’est aussi réuni il y a deux semaines. A priori, il n'u aura pas d'ouverture de poste dans le département. Un non-sens pour Thomas Verdier, enseignant en maternelle a Graulhet et représentant du syndicat Snuipp-FSU : _"Dans le Tarn, on estime qu’_il faudrait 372 postes supplémentaires pour enseigner dans de bonnes conditions : pour ne pas avoir de classes à plus de 25 élèves, pas plus de 20 en éducation prioritaire et pour avoir des remplaçants en nombre suffisant. Mais on ne nous prévoit aucun poste. Ce n'est pas une bataille de chiffres : l'administration ne nous dit pas que nos demandes sont infondées. Il y a simplement une volonté des gouvernements qui se sont succédé d'asphyxier petit à petit les services publics. Les conditions se dégradent, on le voit aussi dans la façon dont on recrute les personnels. On va de plus en plus, vers des personnels moins formés, des contractuels pour faire des économies sur le dos du service public."

Inquiétudes aussi dans les collèges et les lycées

Pour les collèges et les lycées les Comités Départementaux de l'Education nationale se réuniront cette semaine. Mais les établissements ont déjà eu vent des dotations horaires qu'ils devraient avoir en septembre. Au lycée Clément Marot de Cahors, une soixantaine d'heure de cours hebdomadaires sont menacées. Gérard Lamartinière est professeur de mathématiques au sein de l’établissement : "On va réussir à préserver les postes, mais en contrepartie d'une dégradation de la qualité de l'enseignement. Il va falloir qu'on fasse des choix. Si on suit la logique actuelle, nous pourrions être amenés à supprimer des options. Nous avons obtenu, cette année encore, d'avoir de l'accompagnement personnalisé en français et en mathématiques pour les élèves de seconde. Mais à terme ce genre de dispositif pourrait être remis en question. Nous comprenons qu'il y ait des questions budgétaires, mais on s'attendrait à ce que l'Etat fasse un effort particulier pour les zones rurales pour éviter d'encourager une forme de désertification. Le mot est peut-être un peu violent, mais le fait est que nous sommes confrontés à des pertes d'effectifs."

Les cartes scolaires définitives seront validée au mois de juin.