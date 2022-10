Entre 250 et 300 parents, élèves et enseignants manifestent contre la fermeture du collège du Val de Vire

Entre 250 et 300 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Vire samedi 15 octobre, pour dire non à la fusion des deux collèges.

"Non à un collège usine", "Les enfants ne sont pas des sardines" : à Vire, les slogans et les pancartes étaient nombreux ce samedi 15 octobre matin, devant la Porte-Horloge. Entre 250 et 300 personnes se sont rassemblées pour dire non à la décision de fermer le collège du Val de Vire.

ⓘ Publicité

Les parents et enseignants qui ont défilé demandent que ce changement de la carte scolaire soit annulé. © Radio France - Marie Martirossian

Dès la rentrée prochaine en 2023 , ces collégiennes et collégiens devront être transférés au collège Emile Maupas, 2 kilomètres plus loin. "On ne comprend pas cette décision soi-disant démographique, encore une fois on va dépenser de l'argent pour rien !", peste Cécile, dont la fille est en sixième au Val de Vire. "C'est un très bon collège, on habite juste à côté et c'est très pratique pour nous ; là on va devoir affréter des bus pour aller plus loin, ça n'a aucun sens !"

Le collège Maupas déjà surchargé

La décision a été prise par le Conseil départemental du Calvados, qui estime que le nombre d'élèves dans le collège du Val de Vire, actuellement à 203, va aller en diminuant ces prochaines années, et que la fusion des deux établissements est donc nécessaire. "Le problème, estime Nicolas, enseignant d'EPS au collège Emile Maupas, c'est que le collège Maupas est déjà surchargé, on compte 503 élèves et ils sont nombreux à avoir cours dans des préfabriqués, alors on voit mal comment l'établissement sera prêt à accueillir plus de 200 élèves supplémentaires en septembre 2023..."

Les enseignants et parents d'élèves réunis faisaient partie des deux collèges concernés par ce changement, Emile Maupas et le Val de Vire. © Radio France - Marie Martirossian

Un sentiment partagé également par les élèves des deux collèges : "Je suis en troisième à Maupas, on a cours dans des salles préfabriquées, explique Hugo, mon petit frère rentre en sixième l'année prochaine alors je préférerais qu'il puisse avoir cours dans de bonnes conditions."

D'autres s'inquiètent de voir la vie d'un quartier changer du jour au lendemain. "Le poumon du quartier du Val de Vire, c'est vraiment le collège, soupire Vincent, parent d'élève, cette décision va toucher les enfants mais aussi les commerçants autour du collège, les personnes qui y travaillent, c'est vraiment dommage."

Une pancarte d'une manifestante à Vire, samedi 15 octobre. © Radio France - Marie Martirossian

loading

Les parents d'élèves et les enseignants sont prêts à se mobiliser de nouveau : "On le fera jusqu'à ce qu'on soit entendus", conclut une enseignante.