Carte scolaire : pas de nouvelle classe supprimée à la rentrée en Mayenne

Très peu de changements pour la carte scolaire en Mayenne à la rentrée et pas de nouvelle suppression par rapport aux annonces d'avril dernier.

C'est toujours l'inquiétude des enseignants et des parents à la rentrée : une nouvelle classe va-t-elle être fermée en septembre ? Conscient de ce stress saisonnier, le directeur académique, Denis Waleckx, n'a pas voulu de suppression brutale à la rentrée et maintien les choix fait en avril dernier.

Carte scolaire 2020 en Mayenne

Quatre classes sont fermées en 2020 par rapport à la rentrée dernière dans ces écoles :

-Jean Guéhenno à Château-Gontier

- Charles Perrault à Mayenne

- Jules Verne à Laval

- Hilard à Laval

Des choix qui s'expliquent, pour le directeur académique, Denis Waleckx, par baisse des effectifs : 416 élèves en moins cette année. Cela correspond normalement à la suppression de 10 postes. Les moyens distribués par l'Education Nationale suite à la Covid-19, ont permis de n'en supprimer finalement que trois. Malgré cela, deux nouvelles classes ouvrent dans deux écoles :

- Paul Eluard à Mayenne

- l'école publique de Contest

Certains syndicats se montrent assez critiques par rapport à cette carte scolaire 2020. C'est le cas de Snudi-Fo 53. Le syndicat enseignant demandait le maintien de toutes les classes et déplore la suppression de cinq postes d'enseignants remplaçants. Des demandes qu'il justifie par le besoin de moyens supplémentaire en raison de la Covid-19. Conscient de la baisse du nombre d'élèves, Stève Gaudin, secrétaire départemental de Snudi-Fo 53 dénonce une "logique comptable" dont on aurait pu profiter pour sortir. Denis Walecks assume ces choix et met en avant le fort taux d'encadrement des élèves mayennais.

Une rentrée particulière avec l'épidémie

Denis Walecks souhaite une rentrée "la plus normale possible mais en prenant en compte les conditions sanitaires" avec deux priorités : faire le point sur les acquis des élèves sur le plan pédagogique et leur permettre de s'exprimer sur la façon dont ils ont vécu le confinement. Il faudra donc aller chercher les "décrocheurs" pour ramener vers l'école 100% des élèves.