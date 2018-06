Loire, France

Il y aura quatorze ouvertures pour une seule fermeture de classe (école du Centre à La Ricamarie) à la rentrée prochaine dans les écoles maternelles et élémentaires de la Loire. L'annonce a été faite mardi 26 juin lors du CTSD (Conseil technique spécial départemental).

La fermeture à l'école du Centre de la Ricamarie est incohérente pour Jérémy Rousset co-secrétaire générale du syndicat Snuipp 42. "Cette école va composer avec des CP et CE1 dédoublées à 12 donc c'est une bonne nouvelle. Cependant la conséquence de cette politique c'est que les CM1 et CM2 se retrouvent à 29" regrette-t-il. Du côté des collèges et des lycées la situation n'est pas bonne : il y a huit ouvertures pour six fermetures. Le point positif, c'est le déblocage d'heures de cours supplémentaires pour les classes non-francophones. Cette première mouture doit être validée par le Conseil départemental de l'éducation national le 4 juillet.

Une fermeture :

École du centre (La Ricamarie)

Les ouvertures :

École Verlaine (Saint-Chamond)

École Le Bourg (Saint-Paul-de-Vézelin)

École Communale de Boisset-lès-Montrond

École d'Ouches

Ecoles Fauriel, La montat, Chappe et Jacquard à Saint-Étienne

École lamartine (Le Chambon-Feugerolles)

École Chazeau (Firminy)

École primaire de Saint-Paul-en-Cornillon

École Côte Quart (Unieux)

Regroupement pédagogique Saint-Michel-sur-Rhône/Vérin