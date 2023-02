Carte scolaire : quelles sont les écoles concernées par des ouvertures et des fermetures dans l'Indre ?

On connait de manière un peu plus précise la carte scolaire proposée dans le premier degré pour la rentrée de septembre 2023 dans l'Indre. Les services de l'Éducation nationale viennent de communiquer une liste d'établissements concernés par les projets d'ouvertures et de fermetures de classes. Comme nous le disions déjà, 7 postes seront supprimés dans le premier degré , en raison d'une baisse des effectifs de 260 élèves.

Projets de fermetures de classes

Châteauroux - École maternelle Buffon (REP+) – 4 classes

Châteauroux - École élémentaire Buffon (REP+) – 8 classes

Châteauroux - École élémentaire Buffon (REP+) – 1 ULIS école

Châteauroux - École élémentaire Buffon (REP+) – 1 Poste Titulaire remplaçant (ZIL).

Issoudun - École élémentaire Saint Exupéry – 1 classe (de 10 à 9 classes)

Déols - École maternelle l’Abbaye – 1 classe (de 2 à 1 classe)

Déols - École élémentaire Langevin – 1 classe (de 8 à 7 classes)

Chabris - École maternelle Les primevères – 1 classe (de 4 à 3 classes)

Villedieu sur Indre - École maternelle J. Jaurès – 1 classe (de 4 à 3 classes)

RPI Rivarennes/Thenay – 1 classe (de 6 à 5 classes)

RPI Argy/Chezelles/Saint Lactencin/Sougé – 1 classe (de 5 à 4 classes)

RPI Briantes/Lacs/Montgivray – 1 classe (de 8 à 7 classes)

Neuvy Saint Sépulchre - École maternelle – 1 classe (de 3 à 2 classes)

Projets d'ouvertures de classes

Châteauroux - École maternelle Charbonnier (REP+) + 1 classe (de 7 à 8 classes)

Châteauroux - École élémentaire Michelet (REP+) + 3 classes (de 9 à 12 classes)

Châteauroux - École élémentaire Frontenac (REP+) + 2 classes (de 15 à 17 classes)

Châteauroux - École maternelle Michelet (REP+) + Poste Titulaire remplaçant (ZIL)

Châteauroux - École élémentaire J. Moulin + 1 ULIS école

Déols - École maternelle Paul Eluard +1 classe (de 4 à 5 classes)

Vineuil - École primaire + 1 classe (de 5 à 6 classes)

Issoudun - École élémentaire Saint-Exupéry + 1 dispositif EANA (scolarisation des enfants non francophones)

Ces ouvertures et fermetures doivent encore être validées en CDEN le 2 mars.

Un taux d'encadrement qui s'améliore promet l'Académie

Dans son communiqué, l'Académie promet que "le taux d’encadrement des classes du 1er degré va continuer à légèrement s’améliorer." Avec le dédoublement des classes de grande section en maternelle, de CP, et de CE1 dans toutes les écoles situées en zone d'éducation prioritaire, et l'objectif de tendre vers des classes de maximum 24 élèves dans les écoles qui se trouvent en dehors de cette zone.

Par ailleurs, les services de l'Éducation national promettent de "ne pas prononcer de fermeture d’école sans l’accord du Maire en milieu rural."