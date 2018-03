Les syndicats enseignants rejettent la dernière mouture de la carte scolaire 2018 dans la Vienne. Une réunion a eu lieu ce matin à l'inspection académique. L'ensemble des syndicats a voté contre les propositions de l'inspecteur, et ce malgré quelques avancées.

Poitiers, France

Dans la Vienne, la dernière mouture de la carte scolaire telle que présentée par l'Inspection académique dans le premier degré, fait l'unanimité contre elle. L'ensemble des syndicats enseignants ont voté CONTRE ce matin lors d'une avant-dernière réunion de préparation à la rentrée prochaine. Et ce même si l'inspecteur d'académie a effectué quelques changements : on passe de fermeture effective à fermeture conditionnelle à la maternelle de Vouillé, au primaire/RPI à Cloué, St Léger de Montbrillais et St Gaudent.

La fusion d'Availles-Limouzine est en attente. Et puis quelques avancées en ce qui concerne des temps-partiels et des remplacements. Mais les syndicats enseignants estiment que ce n'est pas suffisant. Ils maintiennent la pression, de même que les parents d'élèves et les élus concernés par les 44 projets de fermetures en septembre 2018, en particulier en milieu rural.