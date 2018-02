Le directeur de l'académie de Clermont-Ferrand a donné raison aux parents d'élèves et aux élus de Job, Saint-Anthème, Saint-Georges-de-Mons, Marsac-en-Livradois, Manzat et du RPI de Biollet-Charensat-Espinasse. 23 fermetures de classes pourraient finalement être actées ce vendredi.

Puy-de-Dôme, France

La balance est encore très "déficitaire" mais elle s'est légèrement rééquilibrée au terme du Comité Technique Spécial Départemental réuni ce mercredi matin à Clermont-Ferrand pour le premier et le second degré. Une petite cinquantaine de personnes contre les projets de fermeture devant l'inspection académique du Puy-de-Dôme.

Un premier CTSD avait débouché la semaine dernière sur le principe de fermeture de 29 classes dans le Puy-de-Dôme. La nouvelle réunion "académique" a permis de minimiser cette vague en revenant sur six dossiers. Les mobilisations, rassemblements, grèves et autres pétitions ont permis à six écoles puydômoises de garder l'intégralité de leurs classes. Du moins pour l'année scolaire à venir.

Il y aura le même nombre de classes à la prochaine rentrée à Job, Marsac-en-Livradois, Manzat, Saint-Anthème, Saint-Georges-de-Mons et au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Biollet-Charensat-Espinasse. Apparemment, les enseignants maintenus seront puisés dans le stock des professeurs des écoles remplaçants. Par ailleurs quinze classes dédoublées de CP et CEI devraient être ouvertes en réseau d'éducation prioritaire à Clermont-Ferrand et Thiers.

La mobilisation des parents d'élèves et des élus a payé au RPI de Charensat-Biollet-Espinasse © Radio France - Claudie Hamon

Contrairement au nombre de fermetures, celui des ouvertures reste inchangé. Cinq classes supplémentaires sont actées pour 2018-2019. La carte scolaire pour la prochaine rentrée dans le Puy-de-Dôme sera validée ce vendredi à l'issue du Conseil Départemental de l'Education Nationale.