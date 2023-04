Carte scolaire du Territoire de Belfort : 14 fermetures de classe pour 5 ouvertures

On connait désormais la physionomie de la rentrée scolaire dans le Territoire de Belfort. L'érosion des effectifs se poursuit inexorablement depuis quelques années dans le département. Et avec elle, le recul des moyens alloués aux écoles. Dans le premier degré, ce sont 14 classes qui ferment et 5 qui ouvrent. Un solde négatif de 9 postes.

Un nombre d'élèves qui baisse

C'est la troisième rentrée ou les effectifs enseignants se replient dans le Territoire. Il y avait eu six postes en moins en 2021, puis quatre postes en moins en 2002. "Sur le premier degré, le département perd 1.864 élèves en 11 ans. Pour un petit département comme le nôtre, c'est très important", explique Mariane Tanzi, la directrice des services académiques de l'éducation nationale dans le département.

Et le chiffre en école maternelle ne devrait pas permettre d'inverser la tendance, puisque les effectifs de pré élémentaires se sont repliés de 200 enfants sur les quatre dernières années.

Un taux d'encadrement qui reste stable

Malgré ces 9 postes d'enseignants en moins, les 131 écoles publiques du département devraient bénéficier d'un bon taux d'encadrement avec une moyenne de 20,48 élèves par classe, là ou elle est de 21,7 au niveau national.

Les 13 collèges publics et 5 collèges privés sont pour l'instant, relativement épargnés par cette érosion des effectifs. La dotation horaire globale recule de 11 heures d'enseignement. Autant dire qu'elle est stable. "Mais l'érosion constatée dans le premier degré pourrait commencer à faire sentir bientôt dans les classes de sixièmes", ajoute Mariane Tanzi.

Le détail des 14 fermetures de classes dans le département.

Maternelles

Bavillier s: Jacques Pignot

Beaucoup : Cité Bornèque-

Belfort : Victor Hugo

Dorans : Pauline Kergomard

Essert : Jacques-Yves Cousteau

Offemont : Jean Macé

Elémentaires

Belfort Martin Luter King

Belfort Saint Exupery

Belfort Victor Hugo

Belfort : Louis Pergaud

Belfort : René Rucklin

Feche l'Eglis-

Valdoie : Victor Frahier

RPI Anjoutey

Les 5 ouvertures de classes :