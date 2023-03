Carte scolaire : trois fermetures de classes annulées dans les Deux-Sèvres

Trois fermetures de classes annulées dans les Deux-Sèvres. Le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) réuni ce lundi 13 mars a entériné la phase une de la carte scolaire pour la rentrée 2023 avec la fermeture de 28 classes et non plus 31 et l'ouverture de 9 classes, dans un contexte de baisse des effectifs. L'éducation nationale prévoit une baisse de 776 élèves à la rentrée 2023 dans le département. Les fermetures de classes annulées sont à la maternelle René Héry à Bressuire, au RPI Les Fosses/Secondigné-sur-Belle et au RPI Glenay/Boussais. Une phase 2 se tiendra en juin pour d'éventuels autres ajustements de cette carte scolaire.

ⓘ Publicité