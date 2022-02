Carte scolaire : une rentrée à l'équilibre dans les Hautes-Pyrénées

La rentrée 2022 dans les écoles primaires des Hautes-Pyrénées se fera à l'équilibre, sans perte ni gain du nombre de classes dans le département. Thierry Aumage, l'inspecteur d'Académie, a dévoilé ce mercredi 16 février la carte scolaire pour l'année 2022, c'est-à-dire la réorganisation des effectifs en vue de la prochaine rentrée. Neuf classes vont devoir fermer, faute d'effectifs suffisants, mais ailleurs neuf autres classes vont ouvrir.

Liste des établissements où une classe ferme

Ecole maternelle du Pic du Midi à Bagnères-de-Bigorre

Ecole primaire La Barthe-de-Neste

Ecole primaire Baratgin à Lannemezan

Ecole maternelle de Saint-Lary-Soulan

Ecole maternelle Henri Duparc à Tarbes

Ecole maternelle La Sendère à Tarbes

Ecole promaire Wallon Debussy à Tarbes

Ecole maternelle Francis Jammes à Tournay

Ecole élémentaire Pierre Guillard à Vic-en-Bigorre

Liste des établissements où une classe ouvre

Ecole maternelle Marcel Pagnol à Aureilhan

Ecole primaire de Bordes

Ecole primaire de Gerde (une classe ouvre en raison du transfert d'une partie des élèves de l'école Bouton d'Or qui a fermé)

(une classe ouvre en raison du transfert d'une partie des élèves de l'école Bouton d'Or qui a fermé) Ecole élémentaire Momères/Saint-Martin

Ecole primaire Gavarnie-Gèdre

Ecole maternelle Bousquet/Ravel à Séméac

Ecole maternelle Frédéric Mistral à Tarbes

Ecole maternelle Henri Duparc à Tarbes

Création d'un poste spécialisé autisme dans l'agglomération de Tarbes

Démographie en baisse

Les services de l'Etat dans les Hautes-Pyrénées jouent donc la carte de la stabilité, malgré une démographie en déclin, avec chaque année de moins en moins d'élèves qui font leur rentrée dans les classes des écoles du département. L'année dernière, en 2021, il y avait 111 élèves de moins que l'année précédente dans les classes. Cette année, pour 2022, les écoles perdent encore 134 élèves. Une situation encore plus critique dans le second degré. Le département a perdu plus de 500 collégiens en deux ans, dont environ 211 pour l'année 2022. Dans les lycées généraux, on compte une soixantaine d'élèves en plus, mais une trentaine en moins dans les lycées professionnels.

Malgré cette baisse démographique, pas de vague de fermetures de classe sans compensation à prévoir. Ce qui fait dire à l'inspection d'Académie qu'elle améliore par conséquent l'encadrement des élèves, avec pour la rentrée 2022, plus de la moitié des écoles primaires du département qui comptent moins de 20 élèves par classe.

La tâche des directeurs allégée

Thierry Aumage se félicite même d'une rentrée avec un nouvel emploi supplémentaire : la création d'un poste spécialisé autisme dans une unité d'inclusion, dans l'un des établissements de l'agglomération de Tarbes. Un tel poste existait déjà en maternelle, ce qui fait que le département en compte désormais deux.

La situation des directeurs d'établissement aussi s'améliore, avec une politique de déchargement pour alléger leur tâche. Une trentaine de directeurs, pour les écoles avec sept ou huit classes, auront moins d'enseignements à réaliser. Pour les écoles à 12 classes, les directeurs pourront ne plus enseigner.

Malgré cette rentrée à l'équilibre, la fermeture de neuf classes dans le département pourrait susciter des mouvements de contestation chez les enseignants et les parents, comme c'est le cas pour l'école primaire Baratgin à Lannemezan, où les parents d'élèves se mobilisent pour protester contre la fermeture d'une classe. Sur ce point, l'inspecteur d'Académie Thierry Aumage se veut très clair : "ces mouvements ne changeront plus nos décisions" a-t-il tranché.