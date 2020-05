CARTE - Déconfinement : Un retour à l'école en Moselle en ordre dispersé

Plusieurs communes de Moselle prévoient la réouverture de leurs écoles dés le 12 mai, d'autres annoncent d'ores et déjà qu'elles rouvriront pas avant septembre car elles estiment que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ne le permettent pas, ou parce qu'elles ne se disent pas prêtes à proposer un accueil conforme aux directives du gouvernement. Certaines enfin n'ont pas encore pris de décision définitive.

Jusqu'à la date du début du déconfinement, nous tiendrons à jour ici la carte de cette rentrée scolaire pas comme les autres dans notre département.

à lire aussi Plan de déconfinement : les annonces et le calendrier concernant la réouverture des écoles

La carte (mise à jour au 5 mai)

Réouverture progressive à partir des 11 et 12 mai

Les 68 écoles publiques messines seront prêtes pour accueillir enfants et enseignants sur le temps scolaire, écrit la ville. Elle indique que "la stratégie d'ouverture des écoles sur le temps scolaire, en fonction des enseignants disponibles" sera affinée dans le courant de la semaine.

Les Grande Section, CP et CM2 rentreront à compter du mardi 12 mai, les autres classes à compter du lundi 18 mai.

Le maire Cédric Gouth indique que la rentrée se fera "progressivement" et sur la base du "volontariat des parents."

Marly

Sarrebourg

La ville indique dans son bulletin du mois de mai que "l’organisation dépendra des effectifs car il faudra tenir compte de la capacité des locaux et des moyens en personnel à mobiliser." Elle indique qu'elle se réserve la possibilité de repousser la rentrée si les meilleures conditions d'accueil n'étaient pas réunies.

Sarreguemines

Momerstroff

Réouverture envisagée à partir du 2 juin

Un report le 2 juin doit permettre "une rentrée sereine et en totale sécurité" indique le maire Michel Liebgott après avoir recueilli l'avis unanime des directeurs et directrices d'écoles et des représentants de parents d'élèves.

La mairie indique avoir décidé ce report "afin de respecter les conditions d’accueil inscrites dans le protocole du gouvernement."

Stiring-Wendel

Pas de réouverture jusqu'à nouvel ordre

"Nous ne sommes pas prêts pour garantir des règles sanitaires suffisantes" explique le maire (RN) d'Hayange Fabien Engelmann.

La mairie explique que "face à l'urgence et plutôt que de mettre en danger les parents, les enseignants, le service scolaire, le périscolaire et les enfants" elle ne veut pas "improviser" et indique d'ores et déjà préparer la rentrée de septembre.

La ville invite dans un communiqué les habitants qui auraient de réelles difficultés de garde de leurs enfants à se rapprocher de ses services.

Un accueil prioritaire pour les personnels soignants, les forces de l'ordre, les familles monoparentales non rémunérées sera mis en place explique le maire André Wojciechowski qui fustige l'Etat qui "se désengage de ses responsabilités et fait prendre tous les risques aux maires."

Le maire Laurent Muller indique qu'il ne suivra pas la décision du Gouvernement sur la date de l’ouverture des écoles. "Nous resterons sans aucun doute en zone rouge la semaine prochaine et le Conseil Scientifique a indiqué que la fermeture devait être prolongée dans ce cadre."

Un accueil sera mis en place pour les enfants dont les deux parents travaillent et ne peuvent exercer leur activité en télétravail annonce Gilles Destremont le maire. "En limitant l’accueil des enfants aux seuls cas strictement nécessaires, nous pourrons limiter les risques sanitaires, ce qui est ma préoccupation essentielle."

Piblange

Gomelange

Bettange

Eblange

Valmunster

Velving

Teterchen

Ottonville

Volmerange