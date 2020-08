Cas de Covid-19 dans une école d'Orléans : la rentrée aura lieu ce mardi... avec quatorze remplaçants !

Après un cas de Covid-19 chez une Atsem travaillant à l'école Claude Lewy à Orléans, tous les enseignants et personnels de la Ville sont placés à l'isolement. Et ils seront remplacés pour la rentrée scolaire ce mardi (soit quatorze remplaçants).

La rentrée aura bien lieu normalement ce mardi à l'école Claude Léwy d'Orléans. Une ATSEM (agent territorial travaillant en école maternelle) qui travaille dans cette école du quartier de l'Argonne avait été testée positive ce week-end.

Tous les adultes travaillant dans cette école placés en quatorzaine

Pourtant, les cinq enseignants de cette école maternelle, ainsi que neuf agents de la ville d'Orléans, considérés comme "cas à risque élevé" ne seront pas au travail en ce jour de rentrée des classes car ils sont placés en quatorzaine, en attendant les résultats des tests Covid-19.

Car il se trouve que toute l'équipe de l'école maternelle Claude Lewy s'est retrouvée pour une réunion de travail vendredi dernier, en présence

Quatorze remplaçants dans cette école le jour de la rentrée

Mais tous sont remplacés, explique la Ville d'Orléans ce lundi soir, afin que la rentrée se passe normalement dans cette école orléanaise : les 107 élèves auront donc face à eux ce mardi cinq enseignants remplaçants et neuf personnels de la Ville remplaçants également.

Chrystel de Filippi, adjointe chargée de l'éducation à la mairie d'Orléans : "Oui, tous sont remplacés, et les remplaçants resteront le temps nécessaire. Quand on aura les résultats des tests on a trouvé du personnel, notamment du personnel qui connaît déjà cette école, ce qui va faciliter la tâche. Il est très important que tous les enfants puissent rentrer, car c'est un moment important pour les familles."